بهاء الحريري: فلتتوقف الفوضى القضائية المدمرة لسلطة العدالة

لن نسمح للمنظومة الفاسدة بأن تمحي جريمة المرفأ ودم الضحايا لن يذهب هدراً، ولن نتوقف عن المطالبة بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة مهما كانت الصعاب.

فلتتوقف الفوضى القضائية المدمرة لسلطة العدالة الملاذ الوحيد المتبقي للشعب اللبناني. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) January 27, 2023

غرد رجل الأعمال بهاء الحريري عبر حسابه على تويتر: "لن نسمح للمنظومة الفاسدة بأن تمحي جريمة المرفأ ودم الضحايا لن يذهب هدرًا، ولن نتوقف عن المطالبة بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة مهما كانت الصعاب."‏ودعا إلى أن "تتوقف الفوضى القضائية المدمرة لسلطة العدالة، الملاذ الوحيد المتبقي للشعب اللبناني."