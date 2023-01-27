اللواء ابراهيم من بكركي: لا نقوم بأي شيء مخالف للقضاء

اللواء ابراهيم من بكركي: لا نقوم بأي شيء مخالف للقضاء

أوضح اللواء عباس ابراهيم من بكركي أن زيارته للبطريرك الراعي ليس لها علاقة بالرئاسة.



واشار الى انه على الاستعداد بالقيام بأي مهمة تساهم باستقرار البلد.



وبشأن ما حصل اخيرا في التحقيق بشأن قضية تفجير المرفأ، قال: "لا نقوم بأي شيء مخالف للقضاء".



أما بالنسبة لجوازات السفر، قال: "من الان حتى شهر سنلغي المنصة ويصبح تقديم الطلبات طبيعيا، واقبال الناس على استصدار الجوازات تفوق قدرتنا التقنية على الاصدار".

