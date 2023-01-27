الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
22
o
الجنوب
23
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
22
o
الجنوب
23
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزارة التربية: شركة التدقيق أنهت عملها في الأموال الدولية التي انفقتها الوزارة والمعطيات المالية منشورة
أخبار لبنان
2023-01-27 | 05:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
وزارة التربية: شركة التدقيق أنهت عملها في الأموال الدولية التي انفقتها الوزارة والمعطيات المالية منشورة
الوزارة: لعدم التأثر بالأصوات النشاز التي تهدف إلى حرف الأنظار عن الحقيقة الموثقة
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان أن شركة التدقيق المحاسبي أنهت عملها، وهي التي كلفتها الجهات المانحة التدقيق في الأموال الدولية التي انفقتها الوزارة، وانجزت ملفاتها وخلصت إلى أن التدقيق نظيف ولا تشوب عملية الإنفاق أي مخالفات.
وتوخيا لتعميم الشفافية على من يرغب بالإطلاع على الأرقام ، نشرت وزارة التربية على موقعها جداول الأموال التي وصلت إلى الوزارة وطرق إنفاقها ضمن الأبواب المحددة لها، كما تبين المستفيدين منها.
ونبّهت وزارة التربية الرأي العام إلى أن ما يتم تداوله من ارقام حول إنفاق القروض والمساعدات والمساهمات الدولية في غير محلها ووجهتها الصحيحة ، هو امر غير وارد مطلقا.
وأشارت إلى أن الإدعاءات بحصول الوزارة على 60 مليون دولار وإنفاقها هو امر غير صحيح جملة وتفصيلا، إذ أن الوزارة اعلنت في أكثر من مناسبة أنها سددت نحو 44 مليون دولار بمثابة حوافز لأفراد الهيئة التعليمة والإدارية في المدارس الرسمية في الملاك والتعاقد والمستعان إضافة إلى العاملين في الوزارة، وذلك عن العام الدراسي الماضي ، كما أنفقت 14 مليون دولار لتغذية الصناديق المدرسية، موضحة أن المبلغ الباقي المتوافر هو الجزء الذي اقترح الوزير أن يتم إنفاقه هذا العام وهو لا يكفي وحده ، لذلك طلب في مناسبات عدة الحصول على الدعم الدولي لتمرير السنة الدراسية الحالية بمثابة دعم للإنتاجية.
وتابع البيان:" على هذا الأساس وجه وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي الدعوة إلى جميع افراد الهيئة التعليمية من ملاك وتعاقد ومستعان بهم إلى العودة إلى التعليم وإنجاز العام الدراسي في دوامي قبل الظهر وبعد الظهر ، مذكرا بأنه يتابع مع رئيس مجلس الوزراء المساعي لعقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال تكون مخصصة للتربية ومطالب المعلمين" .
وقالت وزارة التربية:" ضمن السياق نفسه كانت زيارة رئيس مجلس النواب بأنه كما صرح الوزير، إن تلبية المطالب التي تقدمت بها الروابط والمتعاقدون تحتاج لإقرارها إلى قرارات ومراسيم تصدر عن مجلس الوزراء وبعضها إلى قوانين تمر في المجلس النيابي" .
ودعا المكتب الإعلامي في وزارة التربية التربويين والمواطنين والإعلاميين على المستويات كافة، إلى الإطلاع على المعطيات المالية المنشورة، وعدم التأثر بالأصوات النشاز التي تهدف إلى حرف الأنظار عن الحقيقة الموثقة، بهدف التجني على الوزير والوزارة ، وإلهاء المعلمين عن القيام برسالتهم عبر الحملات الشخصية ضد وزير التربية واتهامه بحجز الأموال.
واعتبرت وزارة التربية أن هذه حملات معيبة لأن بث الاشاعات ونشر الأكاذيب لأهداف معروفة، هو بمثابة الجرم ،وذلك عبر تنفيذ أجندات مشبوهة لا تمت بصلة إلى قضايا المعلمين ومطالبهم المحقة، والتي تبناها وزير التربية ويعمل على تحقيقها إن كان عبر حض الحكومة على تحمل مسؤولياتها أو عبر الحصول على هبات وقروض من الجهات المانحة لدعم الأساتذة وصمود التعليم الرسمي وإنقاذ العام الدراسي.
آخر الأخبار
أخبار لبنان
شركة التدقيق
وزارة التربية
نفقات
الجهات المانحة
التالي
حمية: إنجاز الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ يفتح الباب لإشراك القطاع الخاص في تشغيلها وإدارتها
اللواء ابراهيم من بكركي: لا نقوم بأي شيء مخالف للقضاء
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-01-18
الحلبي بعد الإجتماع التربوي في السراي: عرضنا مطالب وزارة التربية لجهة دعم الإنتاجية وأخذنا بعض الردود الإيجابية وننتظر إجتماع الجهات المانحة بين بعضها كما أخذنا وعدًا من الرئيس ميقاتي بتخصيص جلسة حكومية للشؤون التربوية
آخر الأخبار
2023-01-18
الحلبي بعد الإجتماع التربوي في السراي: عرضنا مطالب وزارة التربية لجهة دعم الإنتاجية وأخذنا بعض الردود الإيجابية وننتظر إجتماع الجهات المانحة بين بعضها كما أخذنا وعدًا من الرئيس ميقاتي بتخصيص جلسة حكومية للشؤون التربوية
0
أخبار لبنان
2023-01-22
موظفو وزارة التربية والتعليم: مستمرون بالاضراب
أخبار لبنان
2023-01-22
موظفو وزارة التربية والتعليم: مستمرون بالاضراب
0
أخبار لبنان
2023-01-17
موظفو وزارة التربية والتعليم العالي أعلنوا الإضراب الشامل غدًا
أخبار لبنان
2023-01-17
موظفو وزارة التربية والتعليم العالي أعلنوا الإضراب الشامل غدًا
0
أخبار لبنان
2023-01-11
تحرّكات منقسمة في محيط وزارة التربية..
أخبار لبنان
2023-01-11
تحرّكات منقسمة في محيط وزارة التربية..
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:59
قوى المعارضة تعقد اليوم إجتماعًا موسعًا... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
07:59
قوى المعارضة تعقد اليوم إجتماعًا موسعًا... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
07:54
ماذا في جديد الصراع بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية؟
أخبار لبنان
07:54
ماذا في جديد الصراع بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية؟
0
أخبار لبنان
07:16
بيان نواب المعارضة: لن نرضخ!
أخبار لبنان
07:16
بيان نواب المعارضة: لن نرضخ!
0
أخبار لبنان
06:17
كهرباء لبنان تعلن البدء بتنفيذ المرحلة الأولى لزيادة التغذية من ضمن خطة المراحل الثلاث للمؤسسة
أخبار لبنان
06:17
كهرباء لبنان تعلن البدء بتنفيذ المرحلة الأولى لزيادة التغذية من ضمن خطة المراحل الثلاث للمؤسسة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
06:55
أطلق تلميذها النار عليها ... معلمة أميركية تعتزم ملاحقة المدرسة بتهمة التقاعس
منوعات
06:55
أطلق تلميذها النار عليها ... معلمة أميركية تعتزم ملاحقة المدرسة بتهمة التقاعس
0
أخبار دولية
17:04
في الصومال... مقتل قيادي كبير في تنظيم الدولة الإسلامية في عملية إنزال أميركية
أخبار دولية
17:04
في الصومال... مقتل قيادي كبير في تنظيم الدولة الإسلامية في عملية إنزال أميركية
0
أخبار لبنان
15:41
وزير الدفاع التقى مايكل مارتن... ماذا بحثا؟
أخبار لبنان
15:41
وزير الدفاع التقى مايكل مارتن... ماذا بحثا؟
0
أخبار لبنان
2023-01-22
معوض ينضمّ الى إعتصام النواب التغييريين: ترشيحي دائماً بتصرف وحدة المعارضة
أخبار لبنان
2023-01-22
معوض ينضمّ الى إعتصام النواب التغييريين: ترشيحي دائماً بتصرف وحدة المعارضة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:59
قوى المعارضة تعقد اليوم إجتماعًا موسعًا... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
07:59
قوى المعارضة تعقد اليوم إجتماعًا موسعًا... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
07:54
ماذا في جديد الصراع بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية؟
أخبار لبنان
07:54
ماذا في جديد الصراع بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية؟
0
أخبار لبنان
05:11
وزير الدفاع: لا يمكن ان يكون الكلام عن اقالة قائد الجيش قد صدر عني
أخبار لبنان
05:11
وزير الدفاع: لا يمكن ان يكون الكلام عن اقالة قائد الجيش قد صدر عني
0
أخبار لبنان
04:37
حماده من بكركي: قد يكون هناك من زيارة قريبة لتيمور جنبلاط الى بكركي
أخبار لبنان
04:37
حماده من بكركي: قد يكون هناك من زيارة قريبة لتيمور جنبلاط الى بكركي
0
خبر كاذب
03:56
مشروع سكني متطوّر ... في الامارات أم العراق؟
خبر كاذب
03:56
مشروع سكني متطوّر ... في الامارات أم العراق؟
0
أخبار لبنان
03:51
إعتصام لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية أمام وزارة الداخلية
أخبار لبنان
03:51
إعتصام لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية أمام وزارة الداخلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
في قصر العدل... عراك مع نواب في مكتب الوزير ومحتجون غاضبون في الخارج
تقارير نشرة الاخبار
13:45
في قصر العدل... عراك مع نواب في مكتب الوزير ومحتجون غاضبون في الخارج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ماذا حصل مع نجاة عون اليوم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ماذا حصل مع نجاة عون اليوم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
جدل في شأن وضع الموظفين المخلى سبيلهم في قضية المرفأ بالتصرف
تقارير نشرة الاخبار
13:36
جدل في شأن وضع الموظفين المخلى سبيلهم في قضية المرفأ بالتصرف
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
09:06
إرتفاع جديد بأسعار المحروقات...
امن وقضاء
09:06
إرتفاع جديد بأسعار المحروقات...
2
اقتصاد
02:12
اسعار المحروقات لا تزال في ارتفاع مستمرّ... كم بلغت اليوم؟
اقتصاد
02:12
اسعار المحروقات لا تزال في ارتفاع مستمرّ... كم بلغت اليوم؟
3
امن وقضاء
03:35
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور يخلي سبيل ١٣ موقوفًا بملف النافعة ومدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون تستأنف القرار لكن الهيئة الإتهامية برئاسة القاضي ربيع الحسامي صدقت قرار منصور بالأكثرية
امن وقضاء
03:35
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور يخلي سبيل ١٣ موقوفًا بملف النافعة ومدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون تستأنف القرار لكن الهيئة الإتهامية برئاسة القاضي ربيع الحسامي صدقت قرار منصور بالأكثرية
4
أمن وقضاء
04:18
جريمة قتل صبحي فخري وزوجته..."ارجاء"
أمن وقضاء
04:18
جريمة قتل صبحي فخري وزوجته..."ارجاء"
5
امن وقضاء
08:45
هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تجمد حسابات حسن مقلد وولديه راني وريان
امن وقضاء
08:45
هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تجمد حسابات حسن مقلد وولديه راني وريان
6
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ماذا حصل مع نجاة عون اليوم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ماذا حصل مع نجاة عون اليوم؟
7
امن وقضاء
05:05
وزير الدفاع من بكركي: لا يمكن ان يكون الكلام عن اقالة قائد الجيش قد صدر عني ولا اتخذ قراراتي الا وفقا للقوانين ولا اعمل بأي اجندة سياسية
امن وقضاء
05:05
وزير الدفاع من بكركي: لا يمكن ان يكون الكلام عن اقالة قائد الجيش قد صدر عني ولا اتخذ قراراتي الا وفقا للقوانين ولا اعمل بأي اجندة سياسية
8
امن وقضاء
08:06
معلومات للـLBCI: وزارة الصحة ستقوم بإصدار مؤشر أسعار يومي للأدوية غير المدعومة
امن وقضاء
08:06
معلومات للـLBCI: وزارة الصحة ستقوم بإصدار مؤشر أسعار يومي للأدوية غير المدعومة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store