شركة دنش للمقاولات والتجارة: إنتهاء خدماتنا لمنشآت مجمع الحدث الجامعي

شركة دنش للمقاولات والتجارة: إنتهاء خدماتنا لمنشآت مجمع الحدث الجامعي

أعلنت شركة دنش للمقاولات والتجارة ش.م.م. عن إنتهاء خدماتها لمنشأت مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث بتاريخ 31/01/2023 مخلية مسؤوليتها عن أي ضرر لاحق.



وجاء في بيان شركة دنش للمقاولات والتجارة ش.م.م.:



"لما كان عقد تشغيل وصيانة مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث الموقع بين مجلس الإنماء والإعمار وشركة دنش للمقاولات والتجارة ش.م.م. قد انتهى بتاريخ 31/03/2020 أي منذ حوالي الأربعة وثلاثون شهراً دون توقيع تمديد العقد أو إستلام الشركة المشغلة لأي من مستحقاتها كما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 4 الصادر بتاريخ 12/05/2022، والذي كلف الجامعة اللبنانية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لاستلام منشأت الجامعة اللبنانية في الحدث منذ مطلع العام 2023، ولما كانت الشركة قد ارسلت كتابين إلى مجلس الإنماء والإعمار والجامعة اللبنانية لضرورة إجراء اللازم لإستلام المشروع تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء، تعلن شركة دنش عن إنتهاء خدماتها لمنشأت المجمع الجامعي بالحدث بتاريخ 31/01/2023 مخلية مسؤوليتها عن أي ضرر لاحق".