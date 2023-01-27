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كهرباء لبنان تعلن البدء بتنفيذ المرحلة الأولى لزيادة التغذية من ضمن خطة المراحل الثلاث للمؤسسة

أخبار لبنان
2023-01-27 | 06:17
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كهرباء لبنان تعلن البدء بتنفيذ المرحلة الأولى لزيادة التغذية من ضمن خطة المراحل الثلاث للمؤسسة
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كهرباء لبنان تعلن البدء بتنفيذ المرحلة الأولى لزيادة التغذية من ضمن خطة المراحل الثلاث للمؤسسة

كهرباء لبنان تعلن البدء بتنفيذ المرحلة الأولى لزيادة التغذية

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنه بدءا من ظهر اليوم، تم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي من خلال رفع الإنتاج الحراري خلال الساعات المقبلة إلى حدود 250 ميغاواط، على أن تحافظ المؤسسة على هذا المستوى من الإنتاج الحراري لحين تحقق ستة عوامل نجاح رئيسية (Key Success Factors) قد جرى تحديدها مع الجهات المعنية من إدارات رسمية وغيره، بالتوازي مع شن حملات نزع التعديات على 216 مخرجا كمستوى أول من أصل 800 مخرج توزيع، أي ما يعادل 27 في المائة من إجمالي تلك المخارج، على أن يتم الانتقال في حال تحقيق عوامل النجاح الأساسية تلك من قبل الإدارات الرسمية المعنية، إلى المرحلة الثانية قبل 10 شباط 2023، حيث سيتم رفع القدرة الإنتاجية الحرارية إلى 450 ميغاواط، وذلك بعد فتح الاعتماد المستندي من قبل الجهات المعنية، العائد للناقلتين البحريتين المحملتين بمادة الغاز أويل، بحمولة تبلغ 33,000 طن متري لكل منها، والمباشرة بتفريغ حمولتيهما في مصبي معملي الزهراني ودير عمار.

علما أنه قد تم وضع أربع مؤشرات أداء (Key Performance Indicators)، أهمها متعلق بنزع التعديات والجباية، يتم تقييمها مستقبلا في كل مرحلة لا سيما في المرحلة الثانية مطلع شهر نيسان 2023، للانتقال من ثم للمرحلة الثالثة التي يتم خلالها رفع القدرة الإنتاجية الحرارية مجددا إلى //585// ميغاواط والاستمرار في مراجعة مؤشرات الأداء بصورة دورية مستقبلا.

ولفتت مؤسسة كهرباء لبنان إلى أنه في حال تعثر تحقيق عوامل نجاح المرحلة الأولى الرئيسية (Key Success Factors)، من قبل الجهات المعنية، فستبقي مؤسسة كهرباء لبنان عندها الإنتاج الحراري بمعدل 250 ميغاواط وستقترح على اللجنة الوزارية عدم تحرير أي مبالغ إضافية من السلفة المعطاة بموجب قرار جانب مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 18/01/2023، والبالغة قيمتها //300// مليون دولار أميركي، وذلك لحين تحقيق عوامل النجاح الرئيسية المشار إليها أعلاه.

واشارت المؤسسة من جهة أخرى، إلى أنه قد تم استكمال بنجاح أعمال التجارب والأداء المرتبطة بأعمال الصيانة العامة للمجموعة البخارية في معمل دير عمار، وذلك من قبل الشركات الصانعة لا سيما "Ansaldo" و"Siemens"، وقد باتت في الإمكان معاودة وضع تلك المجموعة في الخدمة من قبل مشغل معملي الزهراني ودير عمار، عند الحاجة بحسب الخطة هذه.
 
وأكدت مؤسسة كهرباء لبنان للرأي العام على بينة، بأي مستجدات تطرأ في ما خص تطبيق خطة المراحل الثلاث عبر بيانات لاحقة بهذا الشأن.

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