قوى المعارضة تعقد اليوم إجتماعًا موسعًا... ماذا في التفاصيل؟

عقدت قوى المعارضة اليوم إجتماعًا موسعًا في المجلس النيابي، وشارك فيه نواب من مختلف الكتل الحزبية السيادية والمعارضين والتغييريين وحتى المستقلين لبحث تداعيات ما حصل قضائيًا في ما يتعلق بملف إنفجار مرفأ بيروت.