وفد من أهالي ضحايا المرفأ زار المطران عوده والاخير أكد دعمه لقضيتهم

بحث في المستجدات الأخيرة لملف انفجار الرابع من آب

زار وفد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ متروبوليت بيروت المطران الياس عودة وجرى بحث في المستجدات الأخيرة لملف انفجار الرابع من آب.



وأكّد المطران عودة خلال اجتماعه مع الأهالي دعمه لقضيتهم.