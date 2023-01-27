البزري بعد زيارة البطريرك الراعي: للإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية

البزري يزور البطريرك الراعي: للإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية



أكدّ النائب عبد الرحمن البزري بعد زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، لإنقاذ لبنان من الوضع المُتأزم الذي يمر به، والذي بات ينذر بعواقب وخيمة.



ونبه البزري إلى الأوضاع الإقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان، مُحذراً من مخاطر ما يجري في القضاء، والذي يُهدد أحد أبرز المنارات التي كان يتحلّى بها لبنان، مهد الشرائع القانونية.