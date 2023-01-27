ملف المرفأ بين جعجع وشيا: للتوجه فوراً نحو تأليف لجنة تقصي حقائق دولية

شيا في معراب

بحث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركيّة في لبنان دوروثي شيا في ملف انفجار مرفأ بيروت.



وأشار جعجع إلى أن المسار اتضحت معالمه لعرقلة التحقيق في قضية تفجير المرفأ، مشدداً على أن التطورات الاخيرة تحتم توفير الدعم الكامل لاستكمال التحقيق من خلال التوجه فوراً نحو تأليف لجنة تقصي حقائق دولية للمساعدة في كشف الحقيقة في ملف هذه الجريمة واعادة تصويب مسار العدالة.