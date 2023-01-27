ميقاتي يلتقي وزير المال وسلامة: ماذا تقرر؟

ميقاتي يلتقي وزير المال وسلامة: ماذا تقرر؟

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً مع وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عصر اليوم في السراي الحكومي، جرى خلاله بحث الاوضاع المالية والتلاعب الجاري في سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي.



وقد شرح حاكم "المركزي" واقع الاسواق المالية تمهيدا لعرض الاقتراحات على المجلس المركزي لمصرف لبنان في اجتماعه المقرر الاثنين المقبل.