الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميقاتي يلتقي وزير المال وسلامة: ماذا تقرر؟

أخبار لبنان
2023-01-27 | 10:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميقاتي يلتقي وزير المال وسلامة: ماذا تقرر؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ميقاتي يلتقي وزير المال وسلامة: ماذا تقرر؟

ميقاتي يلتقي وزير المال وسلامة: ماذا تقرر؟

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً مع وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عصر اليوم في السراي الحكومي، جرى خلاله بحث الاوضاع المالية والتلاعب الجاري في سعر  صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي.

وقد  شرح حاكم "المركزي" واقع الاسواق المالية تمهيدا لعرض الاقتراحات على المجلس المركزي  لمصرف لبنان في اجتماعه المقرر الاثنين المقبل.

آخر الأخبار

أخبار لبنان

ميقاتي

وزير المال

سلامة

LBCI التالي
مصدر سياسي رفيع لـ"الجمهورية": حميت رئاسيًا فانشطرت قضائيًا
الجيش: خرقان للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-01-24

ميقاتي بحث ووزير التربية في مطالب المعلمين في حضور وزير المال ورأس اجتماعا لبحث موازنة 2023

LBCI
أخبار سياسية
2023-01-23

ميقاتي وأبيض تواصلا مع سلامة..وقرار بمضاعفة المبلغ الذي كان يمنح شهريا للمستشفيات الخاصة

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-08

وليد فياض لـ"الأحد مع ماريو": كنا نحاول اعطاء كهرباء للمواطنين قبل نهاية العام والرئيس ميقاتي كان موافقا واليوم الموضوع متوقف عند وزير المالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2022-12-07

سلامة لفياض بحضور ميقاتي: لن أمول الكهرباء أكثر من ٤ ساعات كهرباء

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:07

وزارة الصحة: 233 إصابة بكورونا وحالة وفاة.. فماذا عن الكوليرا؟

LBCI
رياضة
13:31

نهائي يوناني صربي مرتقب في بطولة أستراليا المفتوحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

برنامج The Stage "المسرح" ينطلق عبر شاشة الـLBCI بحلقة تكريمية للراحلة صباح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

قصر عدل بيروت...جمرٌ تحت الرّماد

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-01-22

طارق عبدالله للـLBCI: لا يمكننا اليوم توزيع الكهرباء على مناطق لا يمكن جبايتها والمواطن لديه مسؤولية لمساعدة مؤسسة كهرباء لبنان

LBCI
أخبار دولية
09:58

الاتحاد الأوروبي يمدد تطبيق العقوبات على روسيا ستة أشهر

LBCI
أخبار لبنان
08:31

البزري بعد زيارة البطريرك الراعي: للإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية

LBCI
أخبار لبنان
07:16

بيان نواب المعارضة: لن نرضخ!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:31

نهائي يوناني صربي مرتقب في بطولة أستراليا المفتوحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

برنامج The Stage "المسرح" ينطلق عبر شاشة الـLBCI بحلقة تكريمية للراحلة صباح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

قصر عدل بيروت...جمرٌ تحت الرّماد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

جرعة دعم لفوج اطفاء بيروت من اجل تغطية العمليات الانقاذية ضمن الشاطئ البحري لبيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

حركة شبه طبيعية في المطاعم والمتاجر على وقع ارتفاع سعر الصرف... كيف يمكن تفسير ذلك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

خلفيّات زيارة اللواء ابراهيم الى بكركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

متى يبدأ الحفر في البلوك رقم ٩؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

الجسم التربوي على المحك ... بين المدارس الرسمية والخاصة إضرابات ومطالب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

قفزة غير طبيعية للدولار… لماذا ارتفع بسرعة كبيرة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
09:15

إنخفاض بأسعار المحروقات

LBCI
اقتصاد
02:12

اسعار المحروقات لا تزال في ارتفاع مستمرّ... كم بلغت اليوم؟

LBCI
امن وقضاء
03:35

معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور يخلي سبيل ١٣ موقوفًا بملف النافعة ومدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون تستأنف القرار لكن الهيئة الإتهامية برئاسة القاضي ربيع الحسامي صدقت قرار منصور بالأكثرية

LBCI
فنّ
05:26

ايلي مشنتف يعلن انفصاله... نهاية علاقة دامت 10 سنوات!

LBCI
أمن وقضاء
04:18

جريمة قتل صبحي فخري وزوجته..."ارجاء"

LBCI
امن وقضاء
05:05

وزير الدفاع من بكركي: لا يمكن ان يكون الكلام عن اقالة قائد الجيش قد صدر عني ولا اتخذ قراراتي الا وفقا للقوانين ولا اعمل بأي اجندة سياسية

LBCI
أخبار لبنان
10:51

ميقاتي يلتقي وزير المال وسلامة: ماذا تقرر؟

LBCI
حال الطقس
01:02

سلسلة من المنخفضات الجوية الاسبوع المقبل...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة