الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
18
o
الجنوب
19
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
18
o
الجنوب
19
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ميقاتي يلتقي وزير المال وسلامة: ماذا تقرر؟
أخبار لبنان
2023-01-27 | 10:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ميقاتي يلتقي وزير المال وسلامة: ماذا تقرر؟
ميقاتي يلتقي وزير المال وسلامة: ماذا تقرر؟
عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً مع وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عصر اليوم في السراي الحكومي، جرى خلاله بحث الاوضاع المالية والتلاعب الجاري في سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي.
وقد شرح حاكم "المركزي" واقع الاسواق المالية تمهيدا لعرض الاقتراحات على المجلس المركزي لمصرف لبنان في اجتماعه المقرر الاثنين المقبل.
آخر الأخبار
أخبار لبنان
ميقاتي
وزير المال
سلامة
التالي
مصدر سياسي رفيع لـ"الجمهورية": حميت رئاسيًا فانشطرت قضائيًا
الجيش: خرقان للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-01-24
ميقاتي بحث ووزير التربية في مطالب المعلمين في حضور وزير المال ورأس اجتماعا لبحث موازنة 2023
أخبار لبنان
2023-01-24
ميقاتي بحث ووزير التربية في مطالب المعلمين في حضور وزير المال ورأس اجتماعا لبحث موازنة 2023
0
أخبار سياسية
2023-01-23
ميقاتي وأبيض تواصلا مع سلامة..وقرار بمضاعفة المبلغ الذي كان يمنح شهريا للمستشفيات الخاصة
أخبار سياسية
2023-01-23
ميقاتي وأبيض تواصلا مع سلامة..وقرار بمضاعفة المبلغ الذي كان يمنح شهريا للمستشفيات الخاصة
0
آخر الأخبار
2023-01-08
وليد فياض لـ"الأحد مع ماريو": كنا نحاول اعطاء كهرباء للمواطنين قبل نهاية العام والرئيس ميقاتي كان موافقا واليوم الموضوع متوقف عند وزير المالية
آخر الأخبار
2023-01-08
وليد فياض لـ"الأحد مع ماريو": كنا نحاول اعطاء كهرباء للمواطنين قبل نهاية العام والرئيس ميقاتي كان موافقا واليوم الموضوع متوقف عند وزير المالية
0
تقارير نشرة الاخبار
2022-12-07
سلامة لفياض بحضور ميقاتي: لن أمول الكهرباء أكثر من ٤ ساعات كهرباء
تقارير نشرة الاخبار
2022-12-07
سلامة لفياض بحضور ميقاتي: لن أمول الكهرباء أكثر من ٤ ساعات كهرباء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:07
وزارة الصحة: 233 إصابة بكورونا وحالة وفاة.. فماذا عن الكوليرا؟
أخبار لبنان
14:07
وزارة الصحة: 233 إصابة بكورونا وحالة وفاة.. فماذا عن الكوليرا؟
0
رياضة
13:31
نهائي يوناني صربي مرتقب في بطولة أستراليا المفتوحة
رياضة
13:31
نهائي يوناني صربي مرتقب في بطولة أستراليا المفتوحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
برنامج The Stage "المسرح" ينطلق عبر شاشة الـLBCI بحلقة تكريمية للراحلة صباح
تقارير نشرة الاخبار
13:29
برنامج The Stage "المسرح" ينطلق عبر شاشة الـLBCI بحلقة تكريمية للراحلة صباح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
قصر عدل بيروت...جمرٌ تحت الرّماد
تقارير نشرة الاخبار
13:27
قصر عدل بيروت...جمرٌ تحت الرّماد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-01-22
طارق عبدالله للـLBCI: لا يمكننا اليوم توزيع الكهرباء على مناطق لا يمكن جبايتها والمواطن لديه مسؤولية لمساعدة مؤسسة كهرباء لبنان
آخر الأخبار
2023-01-22
طارق عبدالله للـLBCI: لا يمكننا اليوم توزيع الكهرباء على مناطق لا يمكن جبايتها والمواطن لديه مسؤولية لمساعدة مؤسسة كهرباء لبنان
0
أخبار دولية
09:58
الاتحاد الأوروبي يمدد تطبيق العقوبات على روسيا ستة أشهر
أخبار دولية
09:58
الاتحاد الأوروبي يمدد تطبيق العقوبات على روسيا ستة أشهر
0
أخبار لبنان
08:31
البزري بعد زيارة البطريرك الراعي: للإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية
أخبار لبنان
08:31
البزري بعد زيارة البطريرك الراعي: للإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية
0
أخبار لبنان
07:16
بيان نواب المعارضة: لن نرضخ!
أخبار لبنان
07:16
بيان نواب المعارضة: لن نرضخ!
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:31
نهائي يوناني صربي مرتقب في بطولة أستراليا المفتوحة
رياضة
13:31
نهائي يوناني صربي مرتقب في بطولة أستراليا المفتوحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
برنامج The Stage "المسرح" ينطلق عبر شاشة الـLBCI بحلقة تكريمية للراحلة صباح
تقارير نشرة الاخبار
13:29
برنامج The Stage "المسرح" ينطلق عبر شاشة الـLBCI بحلقة تكريمية للراحلة صباح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
قصر عدل بيروت...جمرٌ تحت الرّماد
تقارير نشرة الاخبار
13:27
قصر عدل بيروت...جمرٌ تحت الرّماد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
جرعة دعم لفوج اطفاء بيروت من اجل تغطية العمليات الانقاذية ضمن الشاطئ البحري لبيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:23
جرعة دعم لفوج اطفاء بيروت من اجل تغطية العمليات الانقاذية ضمن الشاطئ البحري لبيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
حركة شبه طبيعية في المطاعم والمتاجر على وقع ارتفاع سعر الصرف... كيف يمكن تفسير ذلك؟
تقارير نشرة الاخبار
13:20
حركة شبه طبيعية في المطاعم والمتاجر على وقع ارتفاع سعر الصرف... كيف يمكن تفسير ذلك؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
خلفيّات زيارة اللواء ابراهيم الى بكركي
تقارير نشرة الاخبار
13:16
خلفيّات زيارة اللواء ابراهيم الى بكركي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
متى يبدأ الحفر في البلوك رقم ٩؟
تقارير نشرة الاخبار
13:13
متى يبدأ الحفر في البلوك رقم ٩؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
الجسم التربوي على المحك ... بين المدارس الرسمية والخاصة إضرابات ومطالب
تقارير نشرة الاخبار
13:12
الجسم التربوي على المحك ... بين المدارس الرسمية والخاصة إضرابات ومطالب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
قفزة غير طبيعية للدولار… لماذا ارتفع بسرعة كبيرة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:11
قفزة غير طبيعية للدولار… لماذا ارتفع بسرعة كبيرة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
09:15
إنخفاض بأسعار المحروقات
امن وقضاء
09:15
إنخفاض بأسعار المحروقات
2
اقتصاد
02:12
اسعار المحروقات لا تزال في ارتفاع مستمرّ... كم بلغت اليوم؟
اقتصاد
02:12
اسعار المحروقات لا تزال في ارتفاع مستمرّ... كم بلغت اليوم؟
3
امن وقضاء
03:35
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور يخلي سبيل ١٣ موقوفًا بملف النافعة ومدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون تستأنف القرار لكن الهيئة الإتهامية برئاسة القاضي ربيع الحسامي صدقت قرار منصور بالأكثرية
امن وقضاء
03:35
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور يخلي سبيل ١٣ موقوفًا بملف النافعة ومدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون تستأنف القرار لكن الهيئة الإتهامية برئاسة القاضي ربيع الحسامي صدقت قرار منصور بالأكثرية
4
فنّ
05:26
ايلي مشنتف يعلن انفصاله... نهاية علاقة دامت 10 سنوات!
فنّ
05:26
ايلي مشنتف يعلن انفصاله... نهاية علاقة دامت 10 سنوات!
5
أمن وقضاء
04:18
جريمة قتل صبحي فخري وزوجته..."ارجاء"
أمن وقضاء
04:18
جريمة قتل صبحي فخري وزوجته..."ارجاء"
6
امن وقضاء
05:05
وزير الدفاع من بكركي: لا يمكن ان يكون الكلام عن اقالة قائد الجيش قد صدر عني ولا اتخذ قراراتي الا وفقا للقوانين ولا اعمل بأي اجندة سياسية
امن وقضاء
05:05
وزير الدفاع من بكركي: لا يمكن ان يكون الكلام عن اقالة قائد الجيش قد صدر عني ولا اتخذ قراراتي الا وفقا للقوانين ولا اعمل بأي اجندة سياسية
7
أخبار لبنان
10:51
ميقاتي يلتقي وزير المال وسلامة: ماذا تقرر؟
أخبار لبنان
10:51
ميقاتي يلتقي وزير المال وسلامة: ماذا تقرر؟
8
حال الطقس
01:02
سلسلة من المنخفضات الجوية الاسبوع المقبل...
حال الطقس
01:02
سلسلة من المنخفضات الجوية الاسبوع المقبل...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store