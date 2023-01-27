وزارة الصحة: 233 إصابة بكورونا وحالة وفاة.. فماذا عن الكوليرا؟

التقرير اليومي لكورونا والكوليرا

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل 233 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1228090، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة .



كذلك نشرت وزارة الصحة العامة تقريرا عن حالات الكوليرا في لبنان، اذ لم يسجل اي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي لللوفيات23.