تيمور جنبلاط: لتغليب لغة العقل والحوار ومحاولة إيجاد الحلول لما نمر به من مشاكل قاسية

عرض رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، في لقاء تكريمي أقامه عضو اللقاء نائب بيروت فيصل الصايغ في مركز "ورد المقاصد"، الأوضاع العامة وشؤون البلاد، مشددا على "ضرورة تغليب لغة العقل والحوار لمحاولة ايجاد الحلول لما نمر به من مشاكل قاسية"، مشيرا الى أن "هذا ما يجهد إليه الحزب التقدمي الإشتراكي في مساعيه".



وأشاد جنبلاط بـ"الدور الأساس الذي لطالما لعبه أبناء العاصمة بيروت الذين التصقوا على الدوام بانتمائهم الوطني والهوية العربية، وفي ما قاموا به من أجل التلاقي بين اللبنانيين، وهو ما مطلوب مضاعفته لا سيما في ظل الاوضاع الصعبة التي تهدد الجميع".