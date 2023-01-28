منيمنة للـLBCI: ما حصل بالعدلية هو نوع من انقلاب وتجسيد للتدخل السياسي الذي حذرنا منه

منيمنة للـLBCI: ما حصل بالعدلية هو نوع من انقلاب

اعتبر النائب ابراهيم منيمنة أن "ما حصل بالعدلية هو نوع من انقلاب وتجسيد للتدخل السياسي الذي حذرنا منه ومن الممكن ان يتحول الى طائفي".



وقال منيمنة في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI إنه "من الواضح أن هناك تدخل سياسي في قضية إنفجار المرفأ وهناك مسار سياسي ومحاولة لتعطيل القضاء"، لافتاً الى أن "أي قانون أو ملف يهدد قدرة هذه المنظومة السياسية على ضبط المؤسسات لمصلحتها ستعرقله".



ورأى أن "هناك تقاطعاً كبيراً بمجلس النواب وبين الكتل السياسية على أهمية قضية انفجار المرفأ وأن يكون التحقيق فيها علمي ومحايد".





