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أهالي ضحايا المرفأ: الدعوات التي توزع للتجمع اليوم أمام قصر عدل بيروت هدفها إراقة الدماء في الشارع

أخبار لبنان
2023-01-28 | 04:33
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أهالي ضحايا المرفأ: الدعوات التي توزع للتجمع اليوم أمام قصر عدل بيروت هدفها إراقة الدماء في الشارع
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أهالي ضحايا المرفأ: الدعوات التي توزع للتجمع اليوم أمام قصر عدل بيروت هدفها إراقة الدماء في الشارع

أهالي ضحايا المرفأ: الدعوات التي توزع للتجمع اليوم أمام قصر عدل بيروت هدفها إراقة الدماء في الشارع

أوضح أهالي ضحايا مرفأ بيروت في بيان أن "هناك دعوات توزع للتجمع اليوم عند الساعة 11 أمام قصر العدل في بيروت، منها ما هي مؤيدة لغسان عويدات ومنها ما هي مؤيدة لإقالته،" منبهين أن "هذه الدعوات تهدف، من جملة ما تهدف إليه، إلى العنف وإراقة الدماء في الشارع". 
 
وطلب الأهالي من "الجميع التيقظ وعدم الإنجرار وراء من يحاول جرنا إلى الفتن، ومتابعة الدعوات إلى التحرك التي تصدر عن أهالي الضحايا حصرًا".

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