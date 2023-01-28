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محفوض بعد لقائه جعجع: نحاول إنهاء العام الدراسي بأقلّ أضرار ممكنة
أخبار لبنان
2023-01-28 | 05:24
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محفوض بعد لقائه جعجع: نحاول إنهاء العام الدراسي بأقلّ أضرار ممكنة
محفوض بعد لقائه جعجع: نحاول إنهاء العام الدراسي بأقلّ أضرار ممكنة
التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض على رأس وفد من النقابة. وعقب اللقاء، وضع محفوض الزيارة في إطار تحرك النقابة في ظل الانهيار الذي يشهده لبنان على الصعيد السياسي والقضائي والاقتصادي والتربوي والصعد كافة.
وأكد "محاولة النقابة على انهاء العام الدراسي بأقل اضرار ممكنة، حرصا منها منذ بداية العام على عدم انهيار هذا القطاع الذي يساهم في قيامة لبنان"، مشددا على ان النجاح في ذلك مرتبط بتأمين ادنى مقومات الصمود للمعلم.
كما شرح ماهية القطاع التربوي، فهو من القطاعات الأساسية التي يعتمد عليها لبنان الحديث، انطلاقا من هنا، لفت محفوض الى انهم "أطلعوا "رئيس القوات" والنائبين الحاضرين على المعاناة الكبيرة التي يعيشها معلمو المدارس الخاصة، ما تسبب باحتقان، ولا سيما بعد ارتفاع اسعار الدولار والمحروقات بشكل جنوني، فيما الرواتب ما زالت "في الحضيض".
وقال: "حاولنا منذ أسبوعين تقريبا التوصل الى اتفاق مع "اتحاد المؤسسات الخاصة" قائم على ضرب الرواتب بثلاثة، الى جانب وضع منحة بالدولار وتغذية الصندوق التقاعدي، لذا نأمل ايصاله الى مدراء المدارس كافة وتنفيذه لامكانية إنهاء هذا العام الدراسي بأقل خسائر ممكنة، رغم ان هذا الاتفاق وضع عندما كان الدولار يساوي تقريبا 40 ألف ليرة".
وأعلن محفوض عن الدعوة الى جمعية عمومية الاثنين المقبل للتصويت على تنفيذ اضراب الأربعاء، لأنه حان الوقت لرفع الصوت، متمنيا الا تُجبر النقابة على تصعيد التحرك بل ان تساهم صرخة الوجع في التهدئة، في حال تجاوب أصحاب المدارس مع الحد الأدنى من متطلبات العاملين فيها.
وطلب من النائبين أنطوان حبشي وجورج عقيص المساعدة في السعي الى تطبيق مشروعين موجودين في مجلس النواب يتعلّقان بوحدة التشريع والأساتذة المتقاعدين.
بدوره، شدد عقيص على ان "الملف التربوي ومطالب معلمي المدارس الخاصة تبقى من أولى أولويات حزب القوات اللبنانية ورئيسه، كما وعدت دائما، اذ ان هذه الفئة المنتجة تواجه غبنا كبيرا، علما انها أساس ثروة لبنان أي الفكر والعلم والثقافة والتربية".
وأكد "دعم "القوات" المطلق لمطالب المعلمين ولتنفيذ الاتفاق الذي حصل بينهم وبين المدارس الخاصة"، لافتاً الى "متابعة كتلة "الجمهورية القوية" القوانين التي تساعد في تحسين أوضاعهم، لأنه مهما فعلنا سنبقى "مقصرين" بحقهم في ظل الأوضاع التي تنعكس بقسوتها وانهيارها السريع على كل القطاعات المنتجة ومن ضمنها القطاع التربوي، فقد باتت كلفة وصولهم الى المدارس تفوق رواتبهم الشهرية".
وأشار الى انه تم التوافق على مواصلة اللقاءات مع نقابة المعلمين للوصول بهذه التشريعات الى خواتيمها، فتكون "القوات" الصوت الصارخ في سبيل احقاق الحق، وقال: "رغم سريالية الوضع، الا اننا لمسنا لديهم رغبة في الصمود والاستمرار بممارسة هذه الرسالة، من هنا نحن باقون الى جانبهم كما الى جانب كل الشعب اللبناني لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة".
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