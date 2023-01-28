القطاع الجامعي يرفع الصوت احتجاجا على قانون ضريبة الدخل

القطاع الجامعي يرفع الصوت احتجاجا على قانون ضريبة الدخل.

فهو يعاني من هجرة غير مسبوقة للادمغة بين صفوف الاساتذة الجامعيين والاطباء إضافة إلى الموظفين الاكفّاء.



وها هو يتفاجئ بفرض الضرائب العشوائية على القطاع، متطلّعا إلى مجلس شورى الدولة لوقف قرارات وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل.