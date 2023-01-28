مصلحة الليطاني تعلن توقيف مجموعات الإنتاج في معمل شارل حلو لإجراء الصيانة

مصلحة الليطاني تعلن توقيف مجموعات الإنتاج في معمل شارل حلو لإجراء الصيانة

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني توقيف مجموعات الإنتاج الكهرمائي في معمل شارل حلو لإجراء الصيانة الضرورية والطارئة على هذه المجموعات، ولمدة ثلاثة أيام متتالية إبتداءً من يوم الإثنين القادم في ٣٠/١/٢٠٢٣ بالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان.

