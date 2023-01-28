رابطة موظفي الإدارة العامة: تمديد الاضراب

أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة تمديد الاضراب وعدم الحضور الى العمل حتى يوم الجمعة الواقع فيه ٢٠٢٣/٢/٣.ورأت الهيئة في بيان أن أسباب الإضراب تزداد تفاقما دون أن نلقى اي اهتمام جدي بالوضع الكارثي للموظفين او بمطالبهم المحقة.