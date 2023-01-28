ميقاتي: لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس

ميقاتي: لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس

افاد المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس بانتظار استكمال الاستعدادات لبت الملف التربوي المتعلق بالتعليم الرسمي والجامعة اللبنانية واقراره في جلسة واحدة .

واشار المكتب الى ان الجلسة رهن باستكمال التحضيرات في هذا الصدد واعداد جدول اعمال بأكمله يشمل الملفات الطارئة .