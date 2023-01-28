رابطة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان تعلن الاضراب للاسبوع الرابع

الهيئة تؤكد الوحدة بين الروابط الثلاث

دعت الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي الاستمرار في الاضراب للاسبوع الرابع وعدم الحضور الى المعاهد والمدارس الفنية حتى تحصيل الحد الادنى من العيش الكريم.



وأكدت الهيئة الادارية في بيان على الوحدة بين الروابط الثلاث ثانوي اساسي ومهني ولجان الاساتذة المتعاقدين.