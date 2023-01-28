تسجيل 217 اصابة بكورونا وحالتي وفاة ... ولا حالات كوليرا جديدة

تسجيل 217 اصابة بكورونا وحالتي وفاة ... ولا حالات كوليرا جديدة



اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل " 217 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1228262، كما تم تسجيل حالتي وفاة ".



كذلك نشرت وزارة الصحة العامة تقريرا عن حالات الكوليرا في لبنان ، اذ لم يسجل اي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي لللوفيات23.