فارس سعيد: حذرنا ونحذر مجددا

فارس سعيد: نفوذ حزب الله يتجسد كمرجعية خدماتية في جبيل وكسروان

غرد رئيس "لقاء سيدة الجبل" فارس سعيد على حسابه عبر تويتر، قائلا: "في الشأن المحلي، يتجسد نفوذ حزب الله كمرجعية خدماتية في منطقة جبيل وكسروان، في المقابل بقاء الأحزاب والشخصيات الأخرى على سرديات الماضي وعدم إدراك فعلي لتبدل هوية المنطقة العقارية والسياسية والأمنية. كنا حذرنا ونحذر مجددا".