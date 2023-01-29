فارس سعيد: حذرنا ونحذر مجددا

في الشأن المحلّي
يتجسّد نفوذ حزب الله كمرجعيّة خدماتيّة في منطقة جبيل و كسروان
في المقابل
بقاء الاحزاب و الشخصيات الاخرى على سرديات الماضي و عدم ادراك فعلي لتبدّل هويّة المنطقة العقاريّة و السياسيّة و الامنيّة
كنّا حذّرنا و نحذّر مجدداً
— Fares Souaid (@FaresSouaid) January 29, 2023
في الشأن المحلّي
يتجسّد نفوذ حزب الله كمرجعيّة خدماتيّة في منطقة جبيل و كسروان
في المقابل
بقاء الاحزاب و الشخصيات الاخرى على سرديات الماضي و عدم ادراك فعلي لتبدّل هويّة المنطقة العقاريّة و السياسيّة و الامنيّة
كنّا حذّرنا و نحذّر مجدداً