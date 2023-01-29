بوصعب غادر الى واشنطن في زيارة يتخللها لقاءات مع عدد من المسؤولين في الادارة الاميركية

بوصعب غادر الى واشنطن



غادر نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لبنان متوجها الى واشنطن في زيارة يتخللها لقاءات عدة مع عدد من المسؤولين في الادارة الاميركية واعضاء من مجلسي الشيوخ والكونغرس، كما مع كبار المسوؤلين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.



وستشهد الزيارة على بعض الاجتماعات المشتركة والتي سيشارك فيها بوصعب الى جانب النواب نعمة افرام ياسين ياسين ومارك ضو.



ومن المتوقع أن يستهل بوصعب يومه الاول من الزيارة بلقاء حواري وعشاء ينظمه القائم بالاعمال في السفارة اللبنانية وائل هاشم في مبنى السفارة، بحضور المنسق الرئاسي الاميركي الخاص اموس هوكشتين والذي ستكون له كلمة مشتركة مع بوصعب حول المرحلة ما بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وانعكاسها على لبنان وذلك بحضور النواب اللبنانيين وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والكونغرس ومسؤولين من الإدارة الاميركية اضافة الى عدد من المدعوين.