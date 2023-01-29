ماذا قالت رندة تقي الدين للـLBCI عن الإجتماع الخماسي في باريس؟

رندة تقي الدين للـLBCI: الإجتماع الخماسي في باريس "ما رح يشيل الزير من البير"

رأت الصحافية رندة تقي الدين أن لبنان يعطي أهميّة كبرى للإجتماع الخماسي (يضم: السعودية، الولايات المتحدة، فرنسا، قطر ومصر) الذي سيعقد في باريس، معتبرة أن هذا الإجتماع "ما رح يشيل الزير من البير".



وأوضحت في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن هذا الاجتماع هو تشاوري حول ما يمكن فعله لإقناع اللبنانيين بضرورة انتخاب رئيس واجراء الإصلاحات.



وكشفت تقي الدين أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ستزور السعودية والإمارات قبل انعقاد الإجتماع، لافتة الى أن هذا لا يعني أن الزيارة هي من أجل لبنان.