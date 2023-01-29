"الخارجية" تدين الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين

"الخارجية" تحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد الذي تشهده الأراضي الفلسطينية

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين وقتل وجرح عشرات الفلسطينيين.



وحمّلت الوزارة في بيان، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة ومناطق السلطة الفلسطينية وقطاع غزة، وكذلك تكرار انتهاك حرمة الحرم القدسي الشريف.



واذ حيّت الوزارة إصرار الفلسطينيين على الدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، بالوسائل المتاحة، أشارت إلى أن تدهور الأوضاع هو نتيجة طبيعية لنجاح إسرائيل في القضاء على حل الدولتين وتراجع الاهتمام الدولي بقضيتهم والسياسات العدوانية والعنصرية الاسرائيلية.