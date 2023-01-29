حمادة للـLBCI: يجب وضع الخلافات جانبا.. ووضع ترسيم الحدود يجب حسمه مع ايران وحزب الله

حمادة للـLBCI: يجب وضع الخلافات جانبا..

أكد الوزير السابق مروان حمادة أن "حركتنا كانت ضمن جو خلقه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وهناك تحالف أساسي أنتج مرشح محترم هو ميشال معوض".



وشدد حمادة في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أنه يجب وضع الخلافات جانبا".



وتطرق الى موضوع ترسيم الحدود، وقال: "وضع ترسيم الحدود يجب حسمه مع ايران وحزب الله ويجب التوقف عن اعتبار لبنان وسوريا منصات لوهم انهم هم يحررون فلسطين".



وفي سياق منفضل، قال حمادة: "الرئيس عون بالأخير سلّم البلد للحزب وهذا العهد كان قاتلاً".













