توقيع اتفاقيتي الاستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9.. فياض: لبنان يتطلّع إلى شراكة نفطية طويلة الأمد في البلوكين 4 و9

توقيع اتفاقيتي الاستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9..



تم توقيع اتفاقيتي الاستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9، اليوم في السراي الحكومي.



وفي هذا الاطار، أكد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أننا "نتطلّع إلى شراكة طويلة الأمد تستتبع في مساعدة لبنان على تحقيق أهدافه الاستراتيجية وإطلاق عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارات في الطاقة المتجددة وتلبية حاجات لبنان وتنويع مصادر الطاقة".



وأعلن فياض أن "لبنان يتطلّع إلى شراكة نفطية طويلة الأمد في البلوكين 4 و9 ونأمل أن تساهم الاستكشافات المستقبلية بإطلاقِ عجلة التنمية الاقتصادية".



من جهته، أعلن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي اننا "سعداءٌ بالشركة النفطية في لبنان والاتفاقية التي جرى توقيعها اليوم مهمّة جداً لاسيما أنها جاءت في أعقاب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل".



وقال الكعبي أن "دولة قطر موجودة لدعم لبنان دائماً والشراكة النفطية هي بابٌ من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية في لبنان".



أما الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنيرجيز" باتريك بويانيه، فاعتبر أن "الإتفاقية النفطيّة التي جرى توقيعها في لبنان اليوم مهمّة جداً"، لافتاً الى أن "شركتنا ساهمت في الوصول إلى اتفاق ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل والذي حصل بدعم من الإدارة الأميركية وأيضاً من الإدارة الفرنسية ومن دولٍ عدة".



ورأى ان "الشعب اللبناني توّاقٌ للتقدّم ونحن ملتزمون بالاستكشاف والتنقيب في البلوكات النفطيّة اللبنانية وهذا الأسبوع سنبدأ بالمسح الذي سينتهي منتصف السنة ليبتم البدء بالتنقيب أواخر العام الحالي".



ورأى الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" للطاقة كلاوديو ديسكالزي أن "اليوم النفطي هذا مهمٌ جداً بالنسبة للبنان".



وأكد أن "مشروع التنقيب عن النفط يعزّز اقتصاد لبنان وتنميته مع العلم أن العالم يواجه نقصاً كبيراً على صعيد الغاز".







