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المفتي قبلان: البيطار وظيفة تخريب ومشروع فتنة

أخبار لبنان
2023-01-29 | 06:46
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المفتي قبلان: البيطار وظيفة تخريب ومشروع فتنة
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المفتي قبلان: البيطار وظيفة تخريب ومشروع فتنة

المفتي قبلان: التوافق على رئيس وطني ضرورة عليا بحجم بقاء لبنان

رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن "الوضع اللبناني خطير جدا، والأدوات الدولية غارقة بضرب بنية البلد، وهناك من طير المصرف والمستشفى والمدرسة والمرفق العام ويريد تطيير البلد ككل، وما يجري عملية تحضير لإغراق الأرض بكل أنواع الكوارث، والحل بالسياسة فقط".

كلام المفتي قبلان جاء خلال إلقائه كلمة في حسينية الإمام الحسين - برج البراجنة، بمناسبة أسبوع أحمد حسين فخرالدين.

وقال: "استهلاك الوقت مقتل للبلد، ولا بد من تخريجة رئاسية. فالمواجهة السياسية تزيد تعقيدات البلد، واللعب بالشارع خطير جدا لأن الأدوات الخارجية موجودة بكل مفاصل البلد، وما نعيشه الآن حرب نقدية مالية سياسية معيشية طاحنة، ولا بد من كسر الانسداد السياسي، والمؤتمر الخماسي المرتقب يريد لبنان بالنسخة الأميركية، والمنشار السياسي النقدي يأكل لبنان، وتصفير الخطاب الطائفي ضرورة وطنية ماسة، وإلقاء اللوم على الجميع سخافة وتبسيط للحقيقة، والمسؤول عن أزمة الشغور من يعطل التسوية الرئاسية لا من يفتح أبواب المجلس النيابي للإنقاذ السياسي. دعونا من الحقد الطائفي والفزاعة الدولية والبكاء على الأطلال ولنتشارك معا موجة ضغط وطنية لتحميل المعطلين المسؤولية الوطنية".

وأضاف: "أقول للبعض: القاضي طارق البيطار وظيفة تخريب ومشروع فتنة وأداة خارجية ويجب محاكمته. لبنان لا يقوم بالتفرد ولعبة العدد والصدمة الرئاسية بل بالتوافق، والتوافق على رئيس وطني ضرورة عليا بحجم بقاء لبنان". 

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