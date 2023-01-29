ميقاتي بمناسبة توقيع اتفاقيتي الاستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9: نشكر الادارة الاميركية

ميقاتي يشكر شكر الادارة الاميركية بمناسبة توقيع اتفاقيتي الاستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9



توجه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالشكر مجددا من الادارة الاميركية على الجهود التي بذلتها في سبيل انجاز اتفاق ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية.



ولمناسبة توقيع "الملحقين التعديليين لإتفاقيّتي الإستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9 ، ولمناسبة دخول "شركة قطر للطاقة" كشريكة مع "شركة توتال إنيرجيز "الفرنسية وشركة " إيني" الايطالية، والذي اقيم في السراي الحكومي، حيا الرئيس ميقاتي الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين وفريق عمله الذي قاد عملية التفاوض بدقة وحرفية وصبر للتوصل الى الاتفاق"، معربا "عن امله في أن تبلغ الامور خواتيمها بالمباشرة بالخطوات العملانية للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية".



كما حيا المتابعة الدؤوبة للسفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا في هذا الاطار.