الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
17
o
الجنوب
11
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
17
o
الجنوب
11
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تيمور جنبلاط: مستمرون في محاولة تقريب وجهات النظر والبحث عن اسماء توافقية
أخبار لبنان
2023-01-29 | 07:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تيمور جنبلاط: مستمرون في محاولة تقريب وجهات النظر والبحث عن اسماء توافقية
تيمور جنبلاط: الحزب التقدمي الاشتراكي مستمر في محاولة تقريب وجهات النظر والبحث عن اسماء توافقية
أكد رئيس كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط أن الأفق المقفل في البلاد والأزمات المعيشية والاقتصادية والغلاء وتقلب سعر الدولار، والأزمة في القضاء، إضافة إلى الشغور الرئاسي، كلها تستوجب اللجوء إلى الحوار والتواصل بين الجميع، لأن هذه الأزمات تطال الجميع دون استثناء.
وشدد على أن الحزب التقدمي الاشتراكي مستمر في الجهد الذي يبذله من أجل محاولة تقريب وجهات النظر والبحث عن اسماء توافقية لانتخابات رئاسة الجمهوريّة، لكي يؤمن الجو الذي يسمح بانتخاب رئيس يكون مقبولا بالحد المطلوب من الجميع وقادرا على فتح باب المعالجة لما مرينا به في السنوات السابقة من مشاكل. ونوه بالدور الذي يقوم به شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في محاولة نسج حوار روحي وطني يلاقي الحراك السياسي بما يؤدي إلى خفض التوتر المخيف".
كلام جنبلاط جاء خلال زيارة لأبي المنى في منزله في شانيه، جنبلاط، يرافقه النائب أكرم شهيب ومستشاره حسام حرب ومفوض الإعداد والتوجيه في الحزب التقدمي الاشتراكي عصام الصايغ ووكيل داخلية الجرد في الحزب جنبلاط غريزي ومدير المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية زياد شيا، بحضور قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم ومشايخ من المجلس المذهبي وجمع من أصدقاء أبي المنى وأقاربه.
وشكل اللقاء مناسبة رحب خلالها أبي المنى بجنبلاط، مؤكدا "التواصل والتلاقي في الرؤى والأفكار لأجل إنقاذ لبنان"، معتبرا ان "الوطن أحوج ما يكون اليوم الى التضحية وتقديم التنازلات من الجميع لمواجهة التحديات وتحصينه من المخاطر، بما يحفظ المؤسسات التي هي قوة وجوده"، ومنوها "بالجهود التي يبذلها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الاستاذ وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط، من اجل توفير المقاربات اللازمة للتوافق على شخصية تتولى الحكم في لبنان وتشكل عامل ثقة للمجتمعين الدولي والعربي"، مشيدا كذلك "بالدور الاجتماعي الانساني الذي يقوم به النائب جنبلاط في الوقوف الى جانب الناس للتخفيف من متاعبهم الحياتية".
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تيمور جنبلاط
الحزب التقدمي الاشتراكي
ابي المنى
التالي
لبنان بات على السكة العملية للتنقيب عن النفط... ماذا في التفاصيل؟
ميقاتي بمناسبة توقيع اتفاقيتي الاستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9: نشكر الادارة الاميركية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-01-27
تيمور جنبلاط: لتغليب لغة العقل والحوار ومحاولة إيجاد الحلول لما نمر به من مشاكل قاسية
أخبار لبنان
2023-01-27
تيمور جنبلاط: لتغليب لغة العقل والحوار ومحاولة إيجاد الحلول لما نمر به من مشاكل قاسية
0
أخبار لبنان
2023-01-27
حماده من بكركي: قد يكون هناك من زيارة قريبة لتيمور جنبلاط الى بكركي
أخبار لبنان
2023-01-27
حماده من بكركي: قد يكون هناك من زيارة قريبة لتيمور جنبلاط الى بكركي
0
أخبار لبنان
2023-01-26
تيمور جنبلاط استقبل وفدا من الجماعة الإسلامية واطلع من الأسمر وسلوم على مشاكل قطاع الصيدلة
أخبار لبنان
2023-01-26
تيمور جنبلاط استقبل وفدا من الجماعة الإسلامية واطلع من الأسمر وسلوم على مشاكل قطاع الصيدلة
0
أخبار لبنان
2023-01-23
الحزب التقدمي الاشتراكي: ندعو ميقاتي أن يجمع الوزراء فوراً لجلسة ببند وحيد يتعلّق بقطاع التربية
أخبار لبنان
2023-01-23
الحزب التقدمي الاشتراكي: ندعو ميقاتي أن يجمع الوزراء فوراً لجلسة ببند وحيد يتعلّق بقطاع التربية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:06
يعقوبيان لـ"الاحد مع ماريو": اعتصام نواب التغيير داخل المجلس حرّك الملف الرئاسي الذي كان نائما
أخبار لبنان
16:06
يعقوبيان لـ"الاحد مع ماريو": اعتصام نواب التغيير داخل المجلس حرّك الملف الرئاسي الذي كان نائما
0
أخبار لبنان
15:00
الصحة: 198 إصابة بكورونا ولا إصابات بالكوليرا
أخبار لبنان
15:00
الصحة: 198 إصابة بكورونا ولا إصابات بالكوليرا
0
أخبار لبنان
14:28
غريو عن دخول قطر على خطِ التنقيبِ عن النفط والغاز: يشكل مرحلة مهمة جديدة
أخبار لبنان
14:28
غريو عن دخول قطر على خطِ التنقيبِ عن النفط والغاز: يشكل مرحلة مهمة جديدة
0
أخبار لبنان
14:17
روابط التعليم الرسمي: الاستمرار بالإضراب ودعوة ميقاتي إلى تنفيذ وعده
أخبار لبنان
14:17
روابط التعليم الرسمي: الاستمرار بالإضراب ودعوة ميقاتي إلى تنفيذ وعده
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
05:20
باسيل: في حال فشل المسعى الاول والثاني واعتبرت مواقفنا منطلقة من الضعف بدل اعتبارها منطلقة من الحرص سأفكر جدياً بالترشح لرئاسة الجمهورية بغض النظر عن مبدأ الخسارة والربح
أخبار سياسية
05:20
باسيل: في حال فشل المسعى الاول والثاني واعتبرت مواقفنا منطلقة من الضعف بدل اعتبارها منطلقة من الحرص سأفكر جدياً بالترشح لرئاسة الجمهورية بغض النظر عن مبدأ الخسارة والربح
0
أخبار دولية
12:03
تظاهرة في فرنسا دعماً للقاضي بيطار
أخبار دولية
12:03
تظاهرة في فرنسا دعماً للقاضي بيطار
0
تقارير نشرة الاخبار
2022-12-01
200 ألف دولار وسبائك ذهبية ومجوهرات في خزنة الحارس... سرقة المازوت تقفل منشآت طرابلس بالشمع الأحمر
تقارير نشرة الاخبار
2022-12-01
200 ألف دولار وسبائك ذهبية ومجوهرات في خزنة الحارس... سرقة المازوت تقفل منشآت طرابلس بالشمع الأحمر
0
آخر الأخبار
05:11
باسيل: قائد الجيش يخالف قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية ويأخد بالقوّة صلاحيات وزير الدفاع ويتصرف على هواه بالملايين بصندوق للأموال الخاصة وبممتلكات الجيش
آخر الأخبار
05:11
باسيل: قائد الجيش يخالف قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية ويأخد بالقوّة صلاحيات وزير الدفاع ويتصرف على هواه بالملايين بصندوق للأموال الخاصة وبممتلكات الجيش
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:35
بلينكن: كل الخيارات متاحة على الطاولة لمنع إيران من الوصول لسلاح نووي
أخبار دولية
14:35
بلينكن: كل الخيارات متاحة على الطاولة لمنع إيران من الوصول لسلاح نووي
0
أخبار دولية
14:30
وزير الخارجية الايرانية أمام نظيره القطري: الهجوم الجبان كان يهدف زعزعة أمن ايران
أخبار دولية
14:30
وزير الخارجية الايرانية أمام نظيره القطري: الهجوم الجبان كان يهدف زعزعة أمن ايران
0
رياضة
13:47
انتصارات لبنانية في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
رياضة
13:47
انتصارات لبنانية في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
0
رياضة
13:44
ديكوفينش يحصد بطولة استراليا المفتوحة للمرة العاشرة
رياضة
13:44
ديكوفينش يحصد بطولة استراليا المفتوحة للمرة العاشرة
0
أخبار دولية
13:40
استهداف أميركي لمراكز دفاعية ايرانية.. وطهران تصف الهجوم "بالفاشل"
أخبار دولية
13:40
استهداف أميركي لمراكز دفاعية ايرانية.. وطهران تصف الهجوم "بالفاشل"
0
أخبار دولية
13:39
وفد نيابي لبناني في واشنطن ولقاءات مع مسؤولين في الادارة الاميركية والبنك الدولي وصندوق النقد
أخبار دولية
13:39
وفد نيابي لبناني في واشنطن ولقاءات مع مسؤولين في الادارة الاميركية والبنك الدولي وصندوق النقد
0
أخبار دولية
13:34
العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين ما زالت تتفاعل
أخبار دولية
13:34
العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين ما زالت تتفاعل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
دخول قطر الى كونسورتيوم النفط ضمانة، فهل سيخذلها اللبنانيون؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
دخول قطر الى كونسورتيوم النفط ضمانة، فهل سيخذلها اللبنانيون؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
قطر للطاقة، توتال إينرجيز وإيني ... الى الاستكشاف والتنقيب درّ
تقارير نشرة الاخبار
13:24
قطر للطاقة، توتال إينرجيز وإيني ... الى الاستكشاف والتنقيب درّ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:04
الثلوج على الأبواب... إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
01:04
الثلوج على الأبواب... إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة
2
امن وقضاء
09:00
جريح بإشكال في محل حلويات في زوق مصبح
امن وقضاء
09:00
جريح بإشكال في محل حلويات في زوق مصبح
3
تقارير نشرة الاخبار
13:20
هؤلاء يتحكمون بسعر صرف الدولار بالسوق
تقارير نشرة الاخبار
13:20
هؤلاء يتحكمون بسعر صرف الدولار بالسوق
4
خبر كاذب
10:27
الـLBCI تنفي ما يُنسب إليها عن إغلاق محطات توزيع البنزين أبوابها يوم غد أمام المواطنين في كل لبنان
خبر كاذب
10:27
الـLBCI تنفي ما يُنسب إليها عن إغلاق محطات توزيع البنزين أبوابها يوم غد أمام المواطنين في كل لبنان
5
آخر الأخبار
05:11
باسيل: قائد الجيش يخالف قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية ويأخد بالقوّة صلاحيات وزير الدفاع ويتصرف على هواه بالملايين بصندوق للأموال الخاصة وبممتلكات الجيش
آخر الأخبار
05:11
باسيل: قائد الجيش يخالف قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية ويأخد بالقوّة صلاحيات وزير الدفاع ويتصرف على هواه بالملايين بصندوق للأموال الخاصة وبممتلكات الجيش
6
امن وقضاء
11:51
مصدر في أمن الدولة: الإشكال الذي حصل فجر الأحد لا يشبهنا ولا يمثّلنا
امن وقضاء
11:51
مصدر في أمن الدولة: الإشكال الذي حصل فجر الأحد لا يشبهنا ولا يمثّلنا
7
أخبار سياسية
05:20
باسيل: في حال فشل المسعى الاول والثاني واعتبرت مواقفنا منطلقة من الضعف بدل اعتبارها منطلقة من الحرص سأفكر جدياً بالترشح لرئاسة الجمهورية بغض النظر عن مبدأ الخسارة والربح
أخبار سياسية
05:20
باسيل: في حال فشل المسعى الاول والثاني واعتبرت مواقفنا منطلقة من الضعف بدل اعتبارها منطلقة من الحرص سأفكر جدياً بالترشح لرئاسة الجمهورية بغض النظر عن مبدأ الخسارة والربح
8
أخبار سياسية
05:26
باسيل: المنظومة تعرف جيدا من تريد رئيساً للجمهورية ونحن نعرف من يمثّلها ويشبهها ومن حقّنا وأقلّ واجباتنا اننا نرفضه واذا رفضناه نكون نحفظ الجمهورية وموقع الرئاسة
أخبار سياسية
05:26
باسيل: المنظومة تعرف جيدا من تريد رئيساً للجمهورية ونحن نعرف من يمثّلها ويشبهها ومن حقّنا وأقلّ واجباتنا اننا نرفضه واذا رفضناه نكون نحفظ الجمهورية وموقع الرئاسة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store