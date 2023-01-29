تيمور جنبلاط: مستمرون في محاولة تقريب وجهات النظر والبحث عن اسماء توافقية

تيمور جنبلاط: الحزب التقدمي الاشتراكي مستمر في محاولة تقريب وجهات النظر والبحث عن اسماء توافقية

أكد رئيس كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط أن الأفق المقفل في البلاد والأزمات المعيشية والاقتصادية والغلاء وتقلب سعر الدولار، والأزمة في القضاء، إضافة إلى الشغور الرئاسي، كلها تستوجب اللجوء إلى الحوار والتواصل بين الجميع، لأن هذه الأزمات تطال الجميع دون استثناء.



وشدد على أن الحزب التقدمي الاشتراكي مستمر في الجهد الذي يبذله من أجل محاولة تقريب وجهات النظر والبحث عن اسماء توافقية لانتخابات رئاسة الجمهوريّة، لكي يؤمن الجو الذي يسمح بانتخاب رئيس يكون مقبولا بالحد المطلوب من الجميع وقادرا على فتح باب المعالجة لما مرينا به في السنوات السابقة من مشاكل. ونوه بالدور الذي يقوم به شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في محاولة نسج حوار روحي وطني يلاقي الحراك السياسي بما يؤدي إلى خفض التوتر المخيف".



كلام جنبلاط جاء خلال زيارة لأبي المنى في منزله في شانيه، جنبلاط، يرافقه النائب أكرم شهيب ومستشاره حسام حرب ومفوض الإعداد والتوجيه في الحزب التقدمي الاشتراكي عصام الصايغ ووكيل داخلية الجرد في الحزب جنبلاط غريزي ومدير المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية زياد شيا، بحضور قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم ومشايخ من المجلس المذهبي وجمع من أصدقاء أبي المنى وأقاربه.



وشكل اللقاء مناسبة رحب خلالها أبي المنى بجنبلاط، مؤكدا "التواصل والتلاقي في الرؤى والأفكار لأجل إنقاذ لبنان"، معتبرا ان "الوطن أحوج ما يكون اليوم الى التضحية وتقديم التنازلات من الجميع لمواجهة التحديات وتحصينه من المخاطر، بما يحفظ المؤسسات التي هي قوة وجوده"، ومنوها "بالجهود التي يبذلها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الاستاذ وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط، من اجل توفير المقاربات اللازمة للتوافق على شخصية تتولى الحكم في لبنان وتشكل عامل ثقة للمجتمعين الدولي والعربي"، مشيدا كذلك "بالدور الاجتماعي الانساني الذي يقوم به النائب جنبلاط في الوقوف الى جانب الناس للتخفيف من متاعبهم الحياتية".