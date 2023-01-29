هزة ارضية في البحر قبالة اللاذقية شعر بها سكان شمال لبنان

وقعت هزة أرضية بقوة 4،4 درجات على مقياس ريختر،عند الساعة 18،12 بالتوقيت المحلي، في البحر قبالة مدينة اللاذقية السورية على بعد 125 كلم من طرابلس، وشعر بها سكان شمال لبنان، بحسب المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية.