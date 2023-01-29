غريو عن دخول قطر على خطِ التنقيبِ عن النفط والغاز: يشكل مرحلة مهمة جديدة

من بعد أربعة أشهر على إتمام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية برعاية أمريكية ومساعدة فرنسية نشطة، إن توقيع اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج مع @qatarenergy لتنضم الى @TotalEnergies و @eni لا سيما في رقعة الاستكشاف في البلوك 9، يشكل مرحلة مهمة جديدة. pic.twitter.com/kyyoYW4bP2
— Anne Grillo (@grillo_anne) January 29, 2023
من بعد أربعة أشهر على إتمام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية برعاية أمريكية ومساعدة فرنسية نشطة، إن توقيع اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج مع @qatarenergy لتنضم الى @TotalEnergies و @eni لا سيما في رقعة الاستكشاف في البلوك 9، يشكل مرحلة مهمة جديدة. pic.twitter.com/kyyoYW4bP2