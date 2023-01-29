غريو عن دخول قطر على خطِ التنقيبِ عن النفط والغاز: يشكل مرحلة مهمة جديدة

السفيرة الفرنسية تعلّق على دخول قطر على خطِ التنقيبِ على النفط والغاز في لبنان



أكّدت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو أن توقيع اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج مع qatar energy لتنضم الى Total Energies و eni لا سيما في رقعة الاستكشاف في البلوك 9، يشكل مرحلة مهمة جديدة.



وقالت في تغريدة على حسابها عير تويتر: "من بعد أربعة أشهر على إتمام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية برعاية أمريكية ومساعدة فرنسية نشطة، إن توقيع اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج مع qatar energy لتنضم الى Total Energies و eni لا سيما في رقعة الاستكشاف في البلوك 9، يشكل مرحلة مهمة جديدة".



وأضافت: "إن التزام مجموعة الشركات هو بمثابة فرصة بارزة للتطوَر والازدهار للبنان واللبنانيين. يجب ان تُواكب باستقرار سياسي ومؤسساتي، بالإضافة الى الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي يتطلبها الوضع اللبناني الراهن على نحو عاجل".