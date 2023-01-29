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الصحة: 198 إصابة بكورونا ولا إصابات بالكوليرا
أخبار لبنان
2023-01-29 | 15:00
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الصحة: 198 إصابة بكورونا ولا إصابات بالكوليرا
تقرير وزترة الصحة حول كورونا والكوليرا..
اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل " 198 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1228399، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة".
كذلك نشرت وزارة الصحة العامة تقريرا عن حالات الكوليرا في لبنان، اذ لم يسجل اي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي لللوفيات23.
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