يعقوبيان لـ"الاحد مع ماريو": اعتصام نواب التغيير داخل المجلس حرّك الملف الرئاسي الذي كان نائما

يعقوبيان: معلومات عن زيارة عويدات للسفارة الاميركية

رأت النائبة بولا يعقوبيان أن الانقلاب على تحقيقات انفجار مرفأ بيروت بدأ مع تهديد مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا في العدلية، مؤكدة أن هدفهم أن يستمر المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بعمله وهو رجل صلب يتحمّل كل الضغوطات.



واعتبرت، في حديث لبرنامج "الاحد مع ماريو" عبر الـLBCI، أن هناك اصولا لإقالة المحقق العدلي وشروط الاقالة غير متوفرة، داعية إلى احترام القانون وتنفيذه.



وكشفت يعقوبيان عن معلومات تفيد بأن مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات زار السفارة الاميركية في عوكر قبل إصدار قرار إطلاق الموقوفين.



وقالت:" المسؤول الذي يعتبر أنه غير مرتكب يذهب الى التحقيق ويثبت براءته والجميع مشارك في المرفأ وكل الاحزاب لديها موظفون في المرفأ ومن استدعاهم بيطار من كل الاطراف".



وأشارت يعقوبيان إلى أن هناك قرارا اتهاميا من المفروض أن يصدر، مؤكدة أن الكثير من الحقائق ستنكشف عبره، ورأت أن صلابة البيطار تعطي أملا.



في سياق آخر، أوضحت يعقوبيان أن اعتصام نواب التغيير داخل المجلس ينتهي مع انتخاب رئيس للجمهورية، كاشفة أنها في هذا الوقت تعمل على زيادة حظوظ المرشح صلاح حنين.



ولفتت إلى أنه في الممارسة، فمن الواضح أن هناك استياء كبير من جانب رئيس مجلس النواب نبيه بري من خطوة الاعتصام هذه، مؤكدة أن الاعتصام حرّك الملف الرئاسي الذي كان نائما.



