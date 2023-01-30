مارك ضو عقد لقاءات سياسية في واشنطن والتقى الجالية

مارك ضو يزور الولايات المتحدة الأميركية

زار النائب مارك ضو الولايات المتحدة الأميركية، بهدف التواصل مع الجالية اللبنانية واطلاعهم على تتابع الأحداث، وعقد لقاءات سياسية مع الإدارة الأميركية.



واستهل النائب ضو جولته مع ابناء الجالية في العاصمة واشنطن حيث تمت مناقشة الأوضاع العامة في لبنان والتطورات، وتبادل معهم الآراء عن كيفية استعادة الدولة ومؤسساتها والعمل داخل المجلس النيابي وخارجه، ثم شارك في قداس في كنيسة سيدة لبنان المارونية في واشنطن، وانتقل بعدها الى مأدبة غداء مع أبناء الطائفة الدرزية في واشنطن، حيث تحدث عن الوضع في لبنان والدور المهم للمغتربين اللبنانيين.