الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مارك ضو عقد لقاءات سياسية في واشنطن والتقى الجالية

أخبار لبنان
2023-01-30 | 02:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مارك ضو عقد لقاءات سياسية في واشنطن والتقى الجالية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مارك ضو عقد لقاءات سياسية في واشنطن والتقى الجالية

مارك ضو يزور الولايات المتحدة الأميركية

زار النائب مارك ضو الولايات المتحدة الأميركية، بهدف التواصل مع الجالية اللبنانية واطلاعهم على تتابع الأحداث، وعقد لقاءات سياسية مع الإدارة الأميركية.
 
واستهل النائب ضو جولته مع ابناء الجالية في العاصمة واشنطن حيث تمت مناقشة الأوضاع العامة في لبنان والتطورات، وتبادل معهم الآراء عن كيفية استعادة الدولة ومؤسساتها والعمل داخل المجلس النيابي وخارجه، ثم شارك في قداس في كنيسة سيدة لبنان المارونية في واشنطن، وانتقل بعدها الى مأدبة غداء مع أبناء الطائفة الدرزية في واشنطن، حيث تحدث عن الوضع في لبنان والدور المهم للمغتربين اللبنانيين.

آخر الأخبار

أخبار لبنان

مارك ضو

واشنطن

لقاءات سياسية

الجالية

LBCI التالي
خلف وصليبا: لا يمكن للمجلس أن يقوم بأي عمل غير انتخاب رئيس الدولة
انخفاض بأسعار المحروقات...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:39

وفد نيابي لبناني في واشنطن ولقاءات مع مسؤولين في الادارة الاميركية والبنك الدولي وصندوق النقد

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-29

بوصعب غادر الى واشنطن في زيارة يتخللها لقاءات مع عدد من المسؤولين في الادارة الاميركية

LBCI
أخبار دولية
2023-01-27

واشنطن تدين الهجوم "المروّع" في القدس الشرقية

LBCI
أخبار دولية
2023-01-26

واشنطن تغلق مجموعة "هايف" للقرصنة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
11:48

مطلوبان للقضاء بجرائم محاولة قتل وأسلحة في قبضة مفرزة استقصاء البقاع

LBCI
أخبار لبنان
11:30

كنعان: "ما فينا نكفي هيك" ونريد الأرقام الرسمية

LBCI
أمن وقضاء
11:08

ضبط 120 ألف دولار مع عاملة إثيوبية كانت في طريقها لمغادرة لبنان

LBCI
اقتصاد
09:39

سلام: التسعير بالدولار يحافظ على السعر من دون ربطه بارتفاع سعر الصرف

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
11:08

ضبط 120 ألف دولار مع عاملة إثيوبية كانت في طريقها لمغادرة لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:08

دعاوى وشكاوى ضد البيطار

LBCI
اخبار البرامج
2022-12-31

ماغي فرح: "سنة مولود برج السرطان جيّدة جداً"

LBCI
فنّ
2023-01-05

ما حقيقة توقيف شيرين عبد الوهاب وحبسها في لبنان؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:57

"الأراضي المحتلة" في اجتماع وزير الخارجية الأميركية والمسؤولين المصريين

LBCI
أخبار لبنان
06:29

علي حسن خليل يتقدم بشكوى جزائية ضد القاضي طارق البيطار أمام القاضي عويدات.. ماذا في التفاصيل؟

LBCI
اقتصاد
06:13

أنطوان حبيب التقى ميقاتي: تسديد قروض مصرف الإسكان كان ولا يزال بالليرة اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
05:26

طليس: 8 شباط اضراب وانتفاضة للسائقين العموميين

LBCI
أخبار دولية
14:35

بلينكن: كل الخيارات متاحة على الطاولة لمنع إيران من الوصول لسلاح نووي

LBCI
أخبار دولية
14:30

وزير الخارجية الايرانية أمام نظيره القطري: الهجوم الجبان كان يهدف زعزعة أمن ايران

LBCI
رياضة
13:47

انتصارات لبنانية في بطولة دبي الدولية لكرة السلة

LBCI
رياضة
13:44

ديكوفينش يحصد بطولة استراليا المفتوحة للمرة العاشرة

LBCI
أخبار دولية
13:40

استهداف أميركي لمراكز دفاعية ايرانية.. وطهران تصف الهجوم "بالفاشل"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:35

قرار لمصرف لبنان حول السحوبات النقدية

LBCI
اقتصاد
02:11

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
امن وقضاء
09:05

انخفاض اضافي بأسعار المحروقات..

LBCI
امن وقضاء
03:09

هيئة إدارة السير تعلن إقفال فروعها كافة

LBCI
حال الطقس
00:28

أمطار غزيرة وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

هؤلاء يتحكمون بسعر صرف الدولار بالسوق

LBCI
امن وقضاء
07:04

معلومات للـLBCI: النائب علي حسن خليل يتقدم بشكوى جزائية ضد القاضي طارق البيطار امام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات واخرى امام التفتيش القضائي عن اخطاء مسلكية ارتكبها البيطار

LBCI
فنّ
07:13

صور أسعد رشدان من داخل المستشفى تقلق متابعيه.. فما هي حالته الصحيّة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة