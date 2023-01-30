خلف وصليبا: لا يمكن للمجلس أن يقوم بأي عمل غير انتخاب رئيس الدولة

(٢/٢) وجلسة إنتخاب الرئيس مُنعقدة وقائمة حُكماً وبحكم القانون ومفتوحة منذ لحظة خلو سدة الرئاسة، ولم يعد المجلس بحاجة لتوجيه دعوات له لعقد تلك الجلسة، وهذه الدعوات أضحت إجراء لزوم ما لا يلزم.#نجاة_عون_صليبا#ملحم_خلف
— Melhem Khalaf (@MelhemKhalaf) January 30, 2023
(٢/٢) وجلسة إنتخاب الرئيس مُنعقدة وقائمة حُكماً وبحكم القانون ومفتوحة منذ لحظة خلو سدة الرئاسة، ولم يعد المجلس بحاجة لتوجيه دعوات له لعقد تلك الجلسة، وهذه الدعوات أضحت إجراء لزوم ما لا يلزم.#نجاة_عون_صليبا#ملحم_خلف
(٢/٢) وجلسة إنتخاب الرئيس مُنعقدة وقائمة حُكماً وبحكم القانون ومفتوحة منذ لحظة خلو سدة الرئاسة، ولم يعد المجلس بحاجة لتوجيه دعوات له لعقد تلك الجلسة، وهذه الدعوات أضحت إجراء لزوم ما لا يلزم.#نجاة_عون_صليبا#ملحم_خلف
— Najat Aoun Saliba (@najat_saliba) January 30, 2023