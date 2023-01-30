انفجار قارورة غاز داخل منزل في شارع الجزار - الطريق الجديدة (فيديو)

إصابة ٣ سيدات إثر انفجار قارورة غاز

انفجرت قارورة غاز داخل منزل في شارع الجزار - الطريق الجديدة.



وبحسب معلومات للـLBCI، فقد أصيبت ٣ سيدات وتمّ نقلهم الى المستشفى.

يذكر أن الإنفجار نتج عن تسرّب للغاز.