الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

طليس: 8 شباط اضراب وانتفاضة للسائقين العموميين

أخبار لبنان
2023-01-30 | 05:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
طليس: 8 شباط اضراب وانتفاضة للسائقين العموميين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
طليس: 8 شباط اضراب وانتفاضة للسائقين العموميين

اعتبر رئيس اتحادات قطاع النقل البري بسام طليس أنّ قطاع النقل البري وصل الى حدٍّ لا يطاق وتحملنا الكثير وسمعنا كلاماً كبيراً وأعلن أن كل سائق عمومي من أي فئة يقول كلمة هو على حق ومرجعيته النقابة وهو حافز لنا لنتحرك بمسؤولية أكبر.

وقال خلال اجتماع اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، ضمّ كل مكونات نقابات واتحادات قطاع النقل البري، رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر ونائب الرئيس حسن فقيه والأمين العام سعد الدين حميدي صقر وحشدٌ من نقابات المصالح المستقلة وذلك في مقر الاتحاد العمالي العام "نحن نعرف أن كل القطاعات الاقتصادية متضررة ومتأثرة بسعر الدولار ولكن ما لا نعرفه ويجب أن يعرفه السياسييون ماذا فعلوا لمواجهة الأمر؟ ما وضع الدولار وانعكاساته على الناس؟ إنّ الفئة الأكثر تضرراً هي قطاع النقل البري الذي يقوم مقام الدولة وهو الشريان الحيوي لتوصيل المناطق اللبنانية بعضها ببعض. هل يكافأ هذا القطاع بعدم تحقيق مطالبه، تعرفون أنّ العمل السياسي شيء والعمل النقابي المطلبي شيءٌ آخر. أنا مسؤول أمام الإتحادات كلفتموني أن أمثلكم ويجب أن أقوم بواجبي كاملاً".

واضاف "وضعنا خطة نقل عامة عام 2011 ونريد بها التكامل ما بين القطاعين العام والخاص من أجل الناس حتى لا يشعروا بأنّ هناك نقص والدولة ليست مسؤولة عن حالها فكيف يمكن أن تقوم بواجباتها؟ أي حكومة ننتظر؟ مطلوب من رئيس الحكومة أن يضع موضوع قطاع النقل البري على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء".

وختم بأنّ رئاسة الإتحاد العمالي العام هي المعنية واتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان "هي جزء من هذا الإتحاد لذلك، لا أسمح لنفسي بأن أعلن عن التحرك الذي سيعلنه رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ويحدّد تاريخه".

وتحدث رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر قائلاً: "أمام تداعيات مؤسسات الدولة التي تسقط الواحدة تلو الأخرى، الغلاء فاحش، الدولار يحلّق دون سقف، يقف الإتحاد ويتطلع الى سلطة تنفيذية باردة. قطاع النقل البري يعاني ما يعانيه. السائق العمومي لن يتمكن من شراء البنزين. الضمان لا قدرة لديه لإعطاء المضمون ولا سبيل للحصول على الدواء. والأدوية المصنعة محلياً مقطوعة. القطاع التربوي يتداعى. إضرابات بالجملة. حوارات لا تؤدي الى نتيجة. في القطاع العام لا قدرة للموظف أن يصل الى عمله. وجلسات زيادة التعويضات والرواتب وتحويل تعويض نهاية الخدمة الى تقاعد بدأناها مع الهيئات الاقتصادية على أساس دولار 36 ألف ليرة لم يصار الى تطبيقه بعد".

وأضاف الأسمر: "الإتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري والإتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد العمالي العام الى جانب حوار مع السلطة التنفيذية ولكن لم نصل الى شيء بعد. لذلك، يوم الأربعاء في 1 شباط 2023 إجتماع للمجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام الذي سيعلن إضراباً على كامل الأراضي اللبنانية يوم الأربعاء 8 شباط 2023 الذي سيشارك به قطاع النقل البري وسائر الإتحادات في المصالح المستقلة العامة والخاصة والمستشفيات الحكومية وهيئة التنسيق النقابية والمعلمين ونقابات المهن الحرة والمطلب الأساسي للإتحاد العمالي العام إنتخاب رئيس جمهورية فوراً، والولوج الى معالجة الأمور وفقاً للدستور لأنّ الأوضاع استفحلت ويجب معالجتها بسرعة، وهذه الوقفة سنحضّر لها على كل الأراضي اللبنانية ولن يكون هناك قطع طرقات على أحد وندعو الأجهزة الأمنية لحماية التجمعات داعياً الجميع للتحضير لهذا الإضراب. وأعطى الكلام للسيد بسام طليس".

ودعا طليس جميع مكونات قطاع النقل البري الذين هم الأكثر وجعاً الى التحضير لتنفيذ الإضراب بـ8 شباط الذي سيكون انتفاضة للسائقين العموميين على أن يعقد مؤتمر صحافي يوم الإثنين المقبل في مقر الاتحاد العمالي العام مؤكداً أننا لن نسمح لأحد أن يحوّل المحروقات الى مشكلة بين السائق العمومي والمواطن. والسائق هو مواطن أيضاً على الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها.

آخر الأخبار

أخبار لبنان

طليس

نقل بري

الاسمر

LBCI التالي
أنطوان حبيب التقى ميقاتي: تسديد قروض مصرف الإسكان كان ولا يزال بالليرة اللبنانية
سرور: سعر ربطة الخبز سينخفض في حال انخفض سعر صرف الدولار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-01-23

سعيد الاسمر: إستهداف الـLBCI رسالة واضحة لتقويض حرية التعبير

LBCI
أخبار لبنان
2022-12-12

سعيد الاسمر: رفض القوات تحويل جلسات انتخاب رئيس للجمهورية لجلسات حوار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
11:48

مطلوبان للقضاء بجرائم محاولة قتل وأسلحة في قبضة مفرزة استقصاء البقاع

LBCI
أخبار لبنان
11:30

كنعان: "ما فينا نكفي هيك" ونريد الأرقام الرسمية

LBCI
أمن وقضاء
11:08

ضبط 120 ألف دولار مع عاملة إثيوبية كانت في طريقها لمغادرة لبنان

LBCI
اقتصاد
09:39

سلام: التسعير بالدولار يحافظ على السعر من دون ربطه بارتفاع سعر الصرف

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-01-19

روزيت السيّد وهناء صبرا مفقودتان. هل تعرفون مكانهما؟

LBCI
منوعات
2023-01-26

تسلا تسجّل أرباحًا قياسية في الربع الأخير من 2022

LBCI
امن وقضاء
2023-01-29

مصدر في أمن الدولة: الإشكال الذي حصل فجر الأحد لا يشبهنا ولا يمثّلنا

LBCI
أخبار لبنان
06:38

المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان: على الحكومة واجب اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة الأصول المغسولة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:57

"الأراضي المحتلة" في اجتماع وزير الخارجية الأميركية والمسؤولين المصريين

LBCI
أخبار لبنان
06:29

علي حسن خليل يتقدم بشكوى جزائية ضد القاضي طارق البيطار أمام القاضي عويدات.. ماذا في التفاصيل؟

LBCI
اقتصاد
06:13

أنطوان حبيب التقى ميقاتي: تسديد قروض مصرف الإسكان كان ولا يزال بالليرة اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
05:26

طليس: 8 شباط اضراب وانتفاضة للسائقين العموميين

LBCI
أخبار دولية
14:35

بلينكن: كل الخيارات متاحة على الطاولة لمنع إيران من الوصول لسلاح نووي

LBCI
أخبار دولية
14:30

وزير الخارجية الايرانية أمام نظيره القطري: الهجوم الجبان كان يهدف زعزعة أمن ايران

LBCI
رياضة
13:47

انتصارات لبنانية في بطولة دبي الدولية لكرة السلة

LBCI
رياضة
13:44

ديكوفينش يحصد بطولة استراليا المفتوحة للمرة العاشرة

LBCI
أخبار دولية
13:40

استهداف أميركي لمراكز دفاعية ايرانية.. وطهران تصف الهجوم "بالفاشل"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:35

قرار لمصرف لبنان حول السحوبات النقدية

LBCI
اقتصاد
02:11

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
امن وقضاء
09:05

انخفاض اضافي بأسعار المحروقات..

LBCI
امن وقضاء
03:09

هيئة إدارة السير تعلن إقفال فروعها كافة

LBCI
حال الطقس
00:28

أمطار غزيرة وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

هؤلاء يتحكمون بسعر صرف الدولار بالسوق

LBCI
امن وقضاء
07:04

معلومات للـLBCI: النائب علي حسن خليل يتقدم بشكوى جزائية ضد القاضي طارق البيطار امام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات واخرى امام التفتيش القضائي عن اخطاء مسلكية ارتكبها البيطار

LBCI
فنّ
07:13

صور أسعد رشدان من داخل المستشفى تقلق متابعيه.. فما هي حالته الصحيّة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة