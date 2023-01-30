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علي حسن خليل يتقدم بشكوى جزائية ضد القاضي طارق البيطار أمام القاضي عويدات.. ماذا في التفاصيل؟

يبحث المجلس المركزي لمصرف لبنان في سبل لجم إرتفاع سعر الدولار.



بعدما شهد الدولار تقلّبًا في الايام الماضية.