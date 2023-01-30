دعاوى وشكاوى ضد البيطار

حسن خليل يتقدم بشكوى ضد البيطار

يتقدم النائب علي حسن خليل بشكوى جزائية ضد القاضي طارق البيطار امام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات واخرى امام التفتيش القضائي، وذلك عن اخطاء مسلكية ارتكبها البيطار بحسب ما وصل من معلومات للـ LBCI.

اضافة الى دعوى لنقل الدعوى للارتياب المشروع ثالثة بإسم غازي زعيتر وعلي حسن خليل.