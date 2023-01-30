سامي الجميّل استقبل سفير سلطنة عمان

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل سفير سلطنة عُمان أحمد بن محمد السعيدي في زيارة تعارف وكانت مناسبة للبحث في آخر التطورات والعلاقات بين البلدين.



وحضر اللقاء رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب ميشال ابي عبدالله ومنسق العلاقات الخارجية مروان عبدالله، وشدد خلاله رئيس الكتائب على "أهمية الخيار الذي قامت به عمان في اعتماد الحياد الإيجابي وهو من ابرز ما يميز سياستها الخارجية"، آملاً أن يصل لبنان الى هذا الخيار الذي يجنبه الكثير من الأزمات التي يعاني منها.