البستاني طالب بمراجعة الأخطاء الجسيمة المرتكبة في بناء مستشفى دير القمر الحكومي

طالب النائب فريد البستاني وزارة الصحة ومجلس الإنماء والإعمار بمراجعة الأخطاء الجسيمة المرتكبة في بناء مستشفى دير القمر الحكومي وتصحيحها وإجبار المتعهد على التقيد بالمواصفات وإحترام معايير الجودة الواجب إتباعها في هذا المشروع، وذلك من خلال التنسيق مع لجنة المستشفى.