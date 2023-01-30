بشرى من السفارة الأميركية للبنانيين الراغبين بالحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة

بشرى من السفارة الأميركية للبنانيين الراغبين بالحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة

للبنانيين الراغبين بالحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة، بشرى من السفارة الأميركية في بيروت لتسهيل الحصول على التأشيرة.