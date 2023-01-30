الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الحلبي: جلسة لمجلس الوزراء في الأيام المقبلة للبحث في الملف التربوي

أخبار لبنان
2023-01-30 | 13:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الحلبي: جلسة لمجلس الوزراء في الأيام المقبلة للبحث في الملف التربوي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الحلبي: جلسة لمجلس الوزراء في الأيام المقبلة للبحث في الملف التربوي

كشف وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أن "لديه تأكيدات أن جلسة لمجلس الوزراء ستعقد في الأيام القليلة المقبلة للبحث في الملف التربوي"، وقال: "حضرنا كل ما هو مطلوب من وزارة التربية والجامعة اللبنانية لبحثه في مجلس الوزراء ونأمل انعقاده هذا الأسبوع".

وعن تحذيره من تطيير العام الدراسي، قال الحلبي لقناة "الحرة" ضمن برنامج "المشهد اللبناني": "هناك خوف من ألا يتجاوب الأساتذة مع ما يمكن أن يقرره مجلس الوزراء، لأن كلفة الطلبات المقدمة من الأساتذة كبيرة جدا، وإن كانت محقة، ولكن سنحاول الوصول إلى توافق على العودة لأن التمادي في الانقطاع عن التعليم سيطير العام الدراسي. أطلقت صرخة بهذا الاتجاه، وقلت إذا لم تتضافر جهودنا جميعا سيضيع العام الدراسي".

وأعلن أن "الأساتذة يطالبون بإعادة النظر برواتبهم وببدلات النقل، ولا يمكن للدولة اللبنانية أن تقول إن لا أموال لديها. بالأمس، صرفت 100 مليون دولار لتأمين 3 ساعات كهرباء". وأكد أن "التربية أهم من الكهرباء"، وقال: "كما توافرت أموال للكهرباء يجب أن تتوافر أموال للتربية".

وطالب بـ"توفير الأموال لوضعها في تصرف وزارة التربية لإعادة الأساتذة الى التعليم وإنقاذ العام الدراسي"، وقال: "لا يجوز أن يبقى نحو نصف مليون تلميذ على الطريق بسبب عدم تأمين 10 ملايين أو 15 مليون دولار لصرفهم إنقاذا للعام الدراسي. ونطالب بشيء شبيه للجامعة اللبنانية التي تحتاج أيضا الى ضخ ما بين 10 ملايين و12 مليون دولار لإنقاذ العام الجامعي هذه السنة".

وأضاف: "نحتاج إلى أموال، والجهات المانحة لم تكن كريمة معنا هذه السنة، وكل ما توافر لنا بعد المعاناة هي 10 ملايين دولار، من بينها 7 ملايين دولار جاهزة في وزارة التربية من وفرات سابقة و3 ملايين دولار بموجب مرسوم سيصدر من مجلس الوزراء بشأنها لتمديد مهلة هبة وصلتنا. ومن الجهات المانحة، حصلنا على ما بين 5 و6 ملايين دولار. وهذا لا يكفي لنضمن العام الدراسي في وقت أن راتب الأستاذ لم يعد يساوي 50 دولارا، وبالكاد يشتري 3 صفائح بنزين". 

وأسف لـ"استمرار إضراب الأساتذة في القطاع العام في التعليم قبل الظهر والتعليم المسائي"، وقال: "إن سعينا مع الجهات المانحة أثمر عرضا قدمناه إلى الأساتذة، لكنهم رفضوه لأنهم يعتبرون أنه غير كاف، وهم يتوقعون من الحكومة اللبنانية الاجتماع في جلسة قريبة ويطالبون بتعديل أساسي في رواتبهم وبزيادة بدل النقل وزيادة قيمة المساعدات الاستشفائية وسواها، وهذه كلها قضايا من صلاحية مجلس الوزراء وليس وزارة التربية". 

وعن تلويح أساتذة التعليم الخاص أيضا بالإضراب لمساواتهم بأساتذة القطاع العام والحصول على ثلاثة رواتب"، أمل الحلبي "عدم دخول المدارس الخاصة الاضراب"، وقال: "إن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة يدرك ان وحدة التشريع بين الرسمي والخاص تستوجب تشريعا وقانونا في مجلس النواب، وهذا غير ممكن حاليا، في ظل الشغور الرئاسي والخلاف القائم حول صلاحية مجلس النواب في التشريع أم لا".

أضاف: "إن وزارة التربية لن تقف مكتوفة الأيدي، فهناك هيئة طوارئ مؤلفة من المؤسسات التربوية الخاصة ومن نقابة المعلمين، وانا طالبت باجتماع عاجل لهم. وهناك سلسلة اقتراحات لاتحاد المؤسسات التربوية الخاصة يمكن مناقشتها لنتدارك دخول المدارس الخاصة في عملية الإضراب والإضرابات المفتوحة. ولفت الحلبي إدارات المدارس الخاصة الى أنها عندما زادت أقساطها ونسبة الفريش دولار التي تتقاضاها من الأقساط كان ذلك بهدف إرضاء الهيئات التعليمية لديها، وأتمنى أن يكون ما تم استيفاؤه من الأهالي ذهب الى المعلمين وليس ثمن المازوت والكلفة التشغيلية، لأن المعلم هو العنصر الأهم في العملية التعليمية".

آخر الأخبار

أخبار لبنان

الحلبي

جلسة

مجلس الوزراء

وزارة التربية

لبنان

LBCI التالي
انخفاض بأسعار المحروقات...
بيار دوكان يصل الى بيروت الأربعاء... ماذا سيبحث مع المسؤولين؟ (الجمهورية)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-01-20

الحلبي للـLBCI:ميقاتي وعدني بتخصيص جلسة خاصة بمجلس الوزراء لبحث القضايا المتعلقة بالتربية

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-18

الحلبي بعد الإجتماع التربوي في السراي: عرضنا مطالب وزارة التربية لجهة دعم الإنتاجية وأخذنا بعض الردود الإيجابية وننتظر إجتماع الجهات المانحة بين بعضها كما أخذنا وعدًا من الرئيس ميقاتي بتخصيص جلسة حكومية للشؤون التربوية

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-18

كمال حايك بعد جلسة مجلس الوزراء: تحويل الدولارات من مصرف لبنان لمؤسسة كهرباء لبنان موضوع اساسي ولدينا 800 مليار ليرة لبنانية في حساب البنك المركزي ولن نستفيد بشيء إذا لا نحول هذا المبلغ إلى دولار

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-18

المدير العام لـ "مؤسسة كهرباء لبنان" كمال حايك وعضو مجلس ادارة كهرباء لبنان طارق عبدالله حضرا الى جلسة مجلس الوزراء

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
16:47

توقيف عصابة سرقة في جبيل...

LBCI
أخبار لبنان
16:36

منيمنة لـ"#عشرين_30": الإنقلاب القضائي إنذار بشبه إنتهاء الدولة اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
16:03

حنكش لـ"#عشرين_30": يجب عدم الخروج من المجلس حتى انتخاب رئيس... ولا شيء أهم من إعادة ترميم العدالة

LBCI
أخبار لبنان
15:51

خلف لـ"#عشرين_30": الإنسان بخطر في لبنان... وأنا متمسك بالقضاء الوطني اللبناني

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-12

أجور القطاع الخاص... إلى الزيادة در فماذا عن مراسيمها؟

LBCI
أمن وقضاء
12:22

وعد محمود قاروط خرجت ولم تَعُد، هل من يعرف عنها شيئًا؟

LBCI
أخبار لبنان
13:19

الصحة: 193 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا

LBCI
آخر الأخبار
14:48

الياس حنكش لـ"#عشرين_30": لا دلالة دستورية على موضوع الثلثين في الدورات الثانية لانتحاب رئيس للجمهورية وهناك 3 مكونات في المجلس تعطل الجلسات وهي التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:54

إنجازات متتالية لكرة السلة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

دوامة الاضرابات تضرب القطاع التربوي الخاص!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

ملف التربية أنجز أم لم ينجز لإحالته الى الجلسة؟ وأين تكمن العقبة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

بين رئيس التيار وقائد الجيش… الرئاسة

LBCI
أخبار دولية
13:42

"الأراضي المحتلة" في إجتماع وزير الخارجية الأميركية والمسؤولين المصريين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

في واشنطن لقاءاتٌ سيجريها الوفد النيابي اللبناني.. ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

القضاء يسقط امام ملف المرفأ والحربُ شرِسة

LBCI
أخبار دولية
13:36

ضربات إسرائيلية في إيران وسوريا

LBCI
أخبار لبنان
13:34

بشرى من السفارة الأميركية للبنانيين الراغبين بالحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:35

قرار لمصرف لبنان حول السحوبات النقدية

LBCI
امن وقضاء
09:05

انخفاض اضافي بأسعار المحروقات..

LBCI
اقتصاد
02:11

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
امن وقضاء
03:09

هيئة إدارة السير تعلن إقفال فروعها كافة

LBCI
أمن وقضاء
11:08

ضبط 120 ألف دولار مع عاملة إثيوبية كانت في طريقها لمغادرة لبنان

LBCI
حال الطقس
00:28

أمطار غزيرة وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد!

LBCI
امن وقضاء
07:04

معلومات للـLBCI: النائب علي حسن خليل يتقدم بشكوى جزائية ضد القاضي طارق البيطار امام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات واخرى امام التفتيش القضائي عن اخطاء مسلكية ارتكبها البيطار

LBCI
فنّ
07:13

صور أسعد رشدان من داخل المستشفى تقلق متابعيه.. فما هي حالته الصحيّة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة