الصحة: 193 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا

الصحة: 193 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا



أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل 193 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1228504، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.



كذلك، نشرت وزارة الصحة العامة تقريرًا عن حالات الكوليرا في لبنان، إذ لم يسجل اي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي لللوفيات 23.