اجتماع لجمعية المصارف.. ماذا في تفاصيله؟

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عُقد اجتماع لجمعية المصارف، وفي تفاصيله إن هذا الاجتماع لم يكن مخصصاً لمناقشة الأوضاع المصرفية التي نعاني منها ولا سيما لجهة صيرفة وارتفاع سعر صرف الدولار انما كان مخصصاً من اجل مناقشة قضايا قضائية لها علاقة ببعض المصارف.



وبحسب معلومات الـLBCI هناك طلب من القاضية غادة عون من نحو 5 مصارف بأن يتم تزويدها بحركة الأموال بين هذه المصارف ومصرف لبنان بمفعول رجعي يبلغ 4 سنوات والطلب هذا يأتي على خلفية شبهة تبييض أموال.



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