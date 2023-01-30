خلف لـ"#عشرين_30": الإنسان بخطر في لبنان... وأنا متمسك بالقضاء الوطني اللبناني

خلف لـ"#عشرين_30": الإنسان بخطر في لبنان... وأنا متمسك بالقضاء الوطني اللبناني

أكد النائب ملحم خلف أننا نريد إنقاذ الوطن لأن الإنسان بخطر في لبنان، مشيرًا إلى أن المادة 74 تفرض على كل نائب الوجود تحت سدة البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية.



وفي حديث لبرنامج "#عشرين_30" عبر الـLBCI، رأى أنه علينا أن نحتكم للمادة 49 من الدستور بالفقرة الثانية التي تقول إنه في الدورة الأولى نحتاج إلى ثلثي المجلس، أما في الدورات التي تلي فنحتاج إلى النصف زائد واحد.



وعن التحقيقات في إنفجار المرفأ وآخر تطورات الملف، قال خلف: "أنا متمسك بالقضاء الوطني اللبناني، وعلى مدى سنتين شهدنا على عرقلة ممنهجة نتيجة أسباب داخلية وأسباب خارجية."



واعتبر أنه بسبب إقتناعنا بدولة القانون، يجب أن نتطلع إلى تحصين مستقبل وطننا، لافتًا إلى أنه لا يمكن أن نبني وطنًا إلا من خلال مسار نؤكد فيه على استعادة الدولة بمؤسساتها وأولى هذه المؤسسات القضاء الفاعل.

