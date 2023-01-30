حنكش لـ"#عشرين_30": يجب عدم الخروج من المجلس حتى انتخاب رئيس... ولا شيء أهم من إعادة ترميم العدالة

شدد النائب الياس حنكش على أنه يجب عدم الخروج من المجلس حتى انتخاب رئيس للجمهورية، والمؤسف أن الرئيس بري لم يدع إلى جلسة منذ أسبوعين.وأشار في حديث لبرنامج "#عشرين_30" إلى أنه لا دلالة دستورية على موضوع الثلثين في الدورات الثانية لانتحاب رئيس للجمهورية، وهناك 3 مكونات في المجلس تعطل الجلسات وهي التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله.وأكد حنكش أن لا شيء أهم من إعادة ترميم العدالة، ففي السنوات الأخيرة لم نصل إلى العدالة في أي جريمة شهدناها، وفي قضية سامية مثل قضية المرفأ الحل يكون بتحقيق دولي ومحكمة دولية.وفي الإنتخابات الرئاسية، أوضح أن إسم قائد الجيش مطروح اليوم وهو من أفضل الأشخاص الذين قادوا هذه المؤسسة، لكننا لا نعرف ما هي مواقفه السياسية.وفي الشق الإقتصادي، قال: "صحيح أن الأموال التي ممكن أن نأخذها من صندوق النقد الدولي لن تنقذنا لكنها ستعطي إيجابية للعالم أننا جديين بالإصلاحات، وهناك سلة من الخطوات التي يمكن أن ننفذها للخروج من هذه الأزمة ومن أهمها إعادة هيكلة القطاع العام.