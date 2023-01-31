اللقاء الديمقراطي من بكركي: إذا حصل اتفاق على قائد الجيش للرئاسة فسنسعى الى تعديل الدستور

اللقاء الديمقراطي: تطبيق اللامركزية الادارية يوصلنا إلى بر الامان

أكد وفد اللقاء الديمقراطي بعد لقاء لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، على أن تطبيق اللامركزية الادارية يوصلنا إلى بر الامان.



وأكد الوفد ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت ممكن، داعيا إلى تنفيذ الاصلاحات وتطبيق اتفاق الطائف.



وفي السياق، أشار وفد اللقاء الديمقراطي إلى أنه اذا هناك اتفاقا على قائد الجيش جوزيف عون للرئاسة فسيسعى الى تعديل الدستور.