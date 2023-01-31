كرامي من بكركي: الرئاسات هي لكل اللبنانيين وليست حكرا على أحد

كرامي: نؤكد على الشراكة الاسلامية المسيحية التي نشعر أنها بدأت تهتز

شدد النائب فيصل كرامي على أننا حريصون على أن يكون منصب الرئاسة الاولى منصبا وطنيا، معتبرا أن الرئاسات هي لكل اللبنانيين وليست حكرا على أحد.



ورأى كرامي، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، أن اتفاق الطائف هو المدخل الاساسي لحل كل الازمات.



وأكد على الشراكة الاسلامية المسيحية التي نشعر أنها بدأت تهتز، لافتا إلى أنه علينا اتخاذ طريق حقيقي بنوايا صافية لتطبيق اتفاق الطائف.